Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков

Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей разработки и демо. Это значимое событие для развития отечественного ИТ-рынка, одного из крупнейших в мире по экспертизе в области Java. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Открытый доступ к первой отечественной среде Java создает условия для быстрого запуска новых проектов, проведения учебных экспериментов и домашних разработок и ускоряет достижение технологического суверенитета. Теперь каждый Java-разработчик в России может загрузить Axiom JDK и создавать свои проекты с помощью профессионального инструмента мирового уровня, который разработан в России и используется в промышленных средах крупных компаний.

Это знаковое решение стало ответом на результаты исследования статуса Java в России, завершенного в III квартале 2024. Опрос показал, что большинство разработчиков по-прежнему используют зарубежные Java-дистрибутивы, при этом лидером роста стал отечественный Axiom JDK, который набрал долю 11% всего за полтора года с момента выхода. Благодаря свободной версии российские разработчики смогут работать в привычной среде с отечественными инструментами, которые в ряде аспектов превосходят западные аналоги, соблюдая нормативные требования и не опасаясь отключений или запретов доступа, что особенно важно на фоне роста технологических и киберугроз.

Свободная версия Axiom JDK для целей разработки и демо предоставляется для всех LTS-версий Java (8, 11, 17, 21), а также текущей (на данный момент JDK 23). Предложение включает платформы Windows, macOS и Linux, доступ к регулярным обновлениям согласно дорожной карте, а также исчерпывающую документацию. Экспертиза инженеров Axiom JDK, развивающих Java в России более 25 лет, позволяет обеспечивать безопасность Java кода во всех проектах. Получить доступ к продукту можно в личном кабинете разработчика на сайте поставщика lk.axiomjdk.ru.

«Мы гордимся, что в России одна из крупнейших в мире экспертиз по Java и одно из крупнейших в мире сообществ Java-разработчиков. Именно они закладывают фундамент для безопасного будущего корпоративных приложений в стране, 90% которых работают на Java. С открытым доступом к Axiom JDK разработчики смогут не только обучаться и разрабатывать проекты на первой отечественной Java-платформе, избегая рисков эксплуатации старых уязвимостей, нарушения законодательства и запрета доступа. Они смогут ускорить создание кода, используя прогрессивные возможности, и обеспечить его защиту, опираясь на профессиональную экспертизу инженеров Axiom JDK, создающих Java в России с 1997 г. Мы предлагаем мощный инструмент, который соответствует мировым стандартам и учитывает уникальные потребности российских разработчиков», - отметил Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK.

Axiom JDK Pro, безопасная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО и поддерживает впечатляющий набор ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Прогрессивный продукт соответствует стандарту Java SE, что обеспечивает бесшовную миграцию с других дистрибутивов Java. Это единое решение для облачных, серверных, десктопных систем и Docker-контейнеров. Продукт разрабатывается в соответствии с промышленным процессом безопасной разработки, что облегчает контроль операционной надежности ПО на всех этапах использования. Своевременный выпуск обновлений безопасности в рамках технической поддержки отвечает требованиям ИБ для систем высокого уровня критичности.