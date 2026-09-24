OpenIDE и OpenIDE Pro 2026.2: ИИ-агенты прямо в IDE и новые возможности для работы с базами данных

«Группа Астра», Axiom JDK и Haulmont выпустили OpenIDE 2026.2. Обновление одновременно вышло для двух продуктов на ее основе — OpenIDE и OpenIDE Pro. Собственный плагин для работы с ИИ-агентами входит в состав OpenIDE Pro; в базовой OpenIDE можно использовать сторонние ИИ-плагины. Релиз объединяет собственные разработки команды и обновления IntelliJ Platform 2026.2. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

OpenIDE помогает сократить путь от постановки задачи до готового изменения в продукте: разработчику нужно реже переключаться между отдельными инструментами для работы с кодом, ИИ, базами данных и Git. Для команд это создает основу для более быстрого и управляемого процесса разработки. Для бизнеса — возможность внедрять ИИ в привычный инженерный процесс, сохранять контроль над изменениями и стандартизировать рабочую среду для разных технологических стеков.

Главное нововведение OpenIDE Pro 2026.2 — возможности по работе с ИИ-агентами непосредственно в IDE. Разработчики могут подключать «Астра ИИ Код», Claude Code, Codex, OpenCode, Cursor и других поддерживаемых агентов, ставить им задачи, проверять изменения в коде и запускать приложение в одной рабочей среде. Интеграция построена на открытом протоколе ACP: команды могут выбирать ИИ-инструменты под свои задачи и менять их по мере необходимости, сохраняя привычную среду разработки.

OpenIDE Pro объединяет работу агента с привычными инструментами разработки: редактором кода, навигацией, анализом и рефакторингом, терминалом и встроенным браузером. Можно вести несколько задач параллельно, отслеживать их статусы и выполнять независимые изменения в отдельных рабочих деревьях Git. Доступ к ИИ-моделям используется через выбранного агента.

Крупное обновление встроенного DB-клиента упрощает работу над задачами, в которых связаны код приложения и данные. Разработчик может подготовить запрос, проверить его результат и разобраться в работе базы в той же среде, где открыт проект. Это сокращает переключения между приложениями и помогает быстрее находить причины проблем. В релизе появились форматирование SQL и поддержка Greenplum, улучшены работа с пакетами Oracle и автодополнение сложных запросов.

Доработки DB-клиента также сокращают число ручных действий и снижают риск случайных ошибок: несколько запросов можно выполнить одной командой, а удаление объектов базы требует подтверждения. Подсветка JSON и более отзывчивый редактор таблиц упрощают просмотр и редактирование данных. Для команды эти изменения означают меньше времени на рутинные операции при разработке и сопровождении приложений.

Команда продолжила совершенствовать мультиязычную поддержку. OpenIDE объединяет инструменты для Java, Kotlin, Go, JavaScript, TypeScript, Python и PHP в одном дистрибутиве. Разработчики могут работать над серверной и клиентской частями приложения, сервисами и вспомогательными скриптами в общей среде. Для компании это упрощает стандартизацию рабочих мест и сопровождение инструментов команд с разными технологическими стеками. Обновление платформы добавляет поддержку Java 27 и стабильных возможностей Kotlin 2.4.

В состав релиза вошла обновленная версия Java-профилировщика — инструмента для анализа производительности приложений и поиска узких мест. Его развитие дополняет возможности OpenIDE для диагностики и оптимизации Java-проектов непосредственно в среде разработки.

Из базовой платформы в OpenIDE 2026.2 также вошел упрощенный процесс разрешения конфликтов в Git. Он делает работу со слиянием изменений удобнее и помогает разработчикам быстрее возвращаться к работе над проектом.

OpenIDE 2026.2 доступна на сайте проекта. Возможности OpenIDE Pro, включая работу с ИИ-агентами, можно попробовать бесплатно в течение 60 дней. Для организаций доступны корпоративные лицензии и техническая поддержка; подробности — на странице OpenIDE Pro.

«Для бизнеса OpenIDE 2026.2 Pro — это возможность внедрять ИИ в привычный инженерный процесс, не теряя контроль над изменениями. Мы даем компаниям стандартизированную среду для разных технологических стеков: Java, Kotlin, Go, JavaScript, TypeScript, Python и PHP в одном дистрибутиве. Это упрощает сопровождение рабочих мест и снижает затраты на поддержку команд», — сказал Федор Сазонов, генеральный директор ООО «Открытая среда разработки».