Разделы

ПО Цифровизация
|

Вышел релиз Arenadata Streaming с поддержкой Java 17 и новыми функциями безопасности

Arenadata обновила продукт для потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и дополняющую его систему Arenadata Streaming Control (ADSC), предназначенную для управления и мониторинга кластеров потоковой передачи. Релизы включают ряд доработок в контексте безопасности, стабильности и удобства администрирования.

В новой версии Arenadata Streaming реализована поддержка Java 17, которая содержит улучшения, направленные на повышение производительности и безопасности. Java 17 — версия с долгосрочной поддержкой (long-term support, LTS), которая будет получать обновления в течение длительного времени.

В состав Arenadata Streaming включён новый плагин kafka-rest-security, предназначенный для авторизации в сервисе Kafka REST Proxy. По умолчанию пользователь может аутентифицироваться в Kafka только с одним предопределённым принципалом, созданным при включении Kerberos. Новый плагин, разработанный командой Arenadata, снимает это ограничение и позволяет проходить аутентификацию с разными принципалами, что упрощает контроль доступа пользователей к ресурсам.

Релиз включил обновление версий всех компонентов и сервисов Arenadata Streaming, а также ряд улучшений и багфиксов. В частности, обновлена конфигурационная страница сервиса Kafka и оптимизирована работа с пользовательскими параметрами.

«При формировании дорожной карты развития продукта мы принимаем во внимание требования служб безопасности корпоративных заказчиков. В рамках этих требований в новый релиз включили возможность разграничения доступа пользователей Kafka REST Proxy к топикам Kafka», — комментирует Александр Анисимов, технический руководитель продукта Arenadata Streaming.

Кроме того, был обновлён сервис Arenadata Streaming Control, который позволяет администраторам управлять всеми аспектами кластеров ADS Kafka. Также улучшено управление коннекторами Kafka Connect, расширяющих возможности брокера по доступу к внешним системам.

В веб-интерфейсе новой версии сервиса появилась страница Consumer groups, содержащая информацию о подключённых группах потребителей в кластере. Кроме того, в ADSC реализованы новые вкладки для страницы Topics, предназначенной для отображения информации о топиках и управления ими в кластере: вкладка Messages позволяет читать и записывать сообщения, а Consumer groups показывает подключённые к топику группы пользователей.

По ссылке можно ознакомиться с полным списком изменений версии Arenadata Streaming 3.6.2.1.b1.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

В России почти избавились от серых SIM-карт, но число мошеннических звонков стабильно высоко

«Кучка русских троллей». Линус Торвальдс показал лицо – он ненавидит россиян и поддерживает их изгнание из числа разработчиков Linux

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: