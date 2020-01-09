Wildberries вышел на рынок Евросоюза

Российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о выходе на рынок Европейского Союза.

В январе 2020 г. Wildberries начал работу на территории ЕС. Первой страной, в которой стартовали продажи, стала Польша. Заказать товары покупатели могут на отдельном сайте. Для удобства клиентов сайт работает как на польском, так и на английском языках.

В настоящий момент для заказа на доступны более 13,5 тыс. брендов. Покупатели могут приобрести женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, аксессуары, игрушки. В дальнейшем ассортимент будет расширяться: компания предложит покупателям еще больше различных товаров из России и других стран.

«Wildberries активно расширяет географию своего присутствия: сегодня мы работаем не только в странах ЕАЭС, но и на территории Европейского Союза. Открытие продаж в Польше стал следующим этапом реализации нашей международной стратегии. Российские производители, с которыми мы сотрудничаем, получили доступ к новому крупному рынку через Wildberries», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Таким образом, на сегодняшний день международный онлайн-ритейлер Wildberries работает в шести странах: России, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии.

Wildberries предложит покупателям Польши формат шопинга, который уже полюбился 25 млн клиентам компании. Покупатели смогут получить товары как с помощью бесплатной курьерской доставки, так и в пунктах выдачи заказов, оборудованных примерочными кабинами с зеркалами. Если какой-либо товар не подошел или не понравился – можно бесплатно его вернуть.

В соответствии с планами компании в Польше откроется около 100 фирменных пунктов выдачи заказов Wildberries. Первый ПВЗ заработал в Варшаве.