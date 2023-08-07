Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и ГК «Сонет» заключили партнерство

Системный интегратор ГК «Сонет» и российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений «Dатару» заключили соглашение о сотрудничестве. Клиенты ГК «Сонет» получат доступ ко всем аппаратным решениям отечественного вендора. Производство и техподдержка продуктовой линейки «Dатару» локализованы внутри страны — поставки и сервисное обслуживание оборудования можно реализовать в максимально сжатые сроки. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

ГК «Сонет» планирует использовать оборудование «Dатару» в рамках собственных проектов. Продуктовая линейка «Dатару» оптимально подходит для решения задач импортозамещения в российских компаниях. ИТ-производитель предлагает собственные решения на базе проверенных временем компонентов от международных вендоров. Они предназначены для проектов с использованием высоконагруженных систем и приложений. Производство «Dатару» находится на территории России, что значительно увеличивает скорость поставок оборудования и упрощает вопросы логистики.

В портфель «Dатару» входят серверное и сетевое оборудование, СХД, а также программно-аппаратные комплексы (ПАК), незаменимые при решении задачи виртуализации, видеоаналитики и периферийных вычислений. Все продукты могут быть бесшовно встроены в уже работающую ИТ-инфраструктуру и постепенно заменять технологические решения от глобальных вендоров.

«Мы видим огромный потенциал в сотрудничестве с компанией «Daтару», которая стремительно развивается. Производитель активно расширяет ассортимент продукции, что позволяет нам решать широкий круг задач наших клиентов и помогать им создавать оптимальную ИТ-инфраструктуру на качественных решениях, независимых от глобальных поставщиков», - сказала Вероника Павлова, директор по работе с вендорами ГК «Сонет».

«Ситуация на рынке открывает множество возможностей для отечественных производителей "железа". Партнерство с "Сонет" поможет познакомить с нашими аппаратными решениями большее число клиентов, которые выстраивают свою работу с использованием передовых цифровых инструментов», - отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Компания предоставляет комплексные решения под конкретные задачи заказчиков крупного промышленного и производственного сектора, финансовых учреждений, государственных структур.