ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний

Более 117 тыс. страниц исторических документов были переведены в электронный формат для Государственного архива Воронежской области за 2021 г. Об этом CNews сообщили представители ЭЛАР.

Одно из направлений работы Государственного архива Воронежской области (КУВО «ГАВО») – проведение генеалогических исследований, которые осуществляются как специалистами архива, так и самостоятельно пользователями в читальном зале или удаленно. Метрические книги – один из основных источников, содержащих генеалогическую информацию, их оцифровка проводится систематически на протяжении нескольких лет, и за 2021 г. корпорацией ЭЛАР было оцифровано более 117 тыс. страниц из разных фондов.

«Метрические книги позволяют проследить историю любой семьи из любого сословия, и содержат сведения о рождении (включая время рождения и крещения, фамилии, имена и отчества родителей, их социальную принадлежность), бракосочетании (с указанием времени венчания, фамилии, имени, отчества, возраста жениха и невесты) и смерти (с указанием времени, причины смерти и места захоронения). Были оцифрованы в частности метрические книги церквей Воронежской губернии (за 1780-1923 гг.) и Тамбовской губернии (за 1852-1919 гг.); метрические книги церквей Новохоперского уезда (за 1791-1912 гг.); церквей г. Борисоглебск и Борисоглебского уезда (за 1759-1919 гг.)» - сказали специалисты КУВО «ГАВО».

Оцифровка проводилась на профессиональных отечественных планетарных сканерах, которые за счет бесконтактного способа сканирования обеспечили полную сохранность ценных оригиналов. Высококачественные цифровые копии загружены в «ИПС ЦФП ВО» (Информационная поисковая система цифрового фонда пользования Воронежской области) и доступны для удаленного просмотра пользователями.