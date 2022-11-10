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МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила жителей малых населенных пунктов Воронежской области доступом к цифровым сервисам. Активное строительство и запуск новых базовых станций МТС в рекордно короткие сроки позволил обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом более 6500 жителей сельской местности региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

География проекта охватила 10 сел и деревень восьми районов области – Борисоглебского, Грибановского, Терновского, Нижнедевицкого, Каменского, Верхнехавского и ряда других районов. До настоящего момента голосовая связь и мобильный интернет отсутствовали здесь полностью или были неустойчивыми и прерывистыми. Проект реализуется в рамках региональной программы департамента цифрового развития Воронежской области по развитию связи в сельских населенных пунктах региона.

Самым крупным населенным пунктом, где появился 4G, стало село Богана Борисоглебского городского округа (около 1200 жителей), а самыми малочисленным – села Верхняя Маза Верхнехавского района и Волчанское Каменского района (порядка 400 жителей).

«Мы продолжаем устранять «белые пятна» на территории нашего региона. Востребованность интернета в глубинке не менее высока, чем в крупных городах. Связь дает возможность жителям малых населенных пунктов существенно улучшить уровень жизни и личного комфорта. Это касается не только возможности удаленного обучения или работы, пользования сервисами госуслуг или развлечений, но и развития удаленных населенных пунктов в целом. Ежегодно мы собираем заявки от местных жителей и муниципальных властей на организацию мобильной связи и постепенно, шаг за шагом, обеспечиваем жителей глубинки всеми современными возможностями, которые дает цифровизация», – сказал руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Денис Волков.

Для подключения воронежских сел и деревень к высокоскоростному интернету технические специалисты МТС построили, оборудовали и настроили работу новых базовых станций высотой 30 и 70 метров, обеспечив 100%-покрытие качественной связью территорий этих населенных пунктов.

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«На базе собственной инфраструктуры связи мы запустили сеть LTE, которой смогут пользоваться местные жители и приезжие. В приоритете – малые и отдаленные села, для которых наша связь порой единственная возможность получить образование онлайн, оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на госуслугах, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи или просто проконсультироваться с врачом по видеосвязи. Сельские жители получили равные цифровые возможности с горожанами – высокие скорости 4G вполне могут выступить альтернативой обычному домашнему интернету, в частности для организации в доме зоны Wi-Fi и использования высоких скоростей для нужд всех домочадцев», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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