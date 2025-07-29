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«Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту

Холдинг «Росэл» создал новую линейку специализированной промышленной мебели для предприятий радиоэлектронной и других отраслей. Эргономичные изделия помогут оборудовать рабочие места для монтажа электрокомпонентов. Они отвечают всем действующим стандартам качества и позволяют заместить импортные образцы. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

В перечне образцов, созданных специалистами научно-производственного предприятия «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэл»), – монтажные столы, кондукторы для монтажа электрокомпонентов, среднегрузовые стеллажи, инструментальные и закрытые передвижные тележки, элеваторные и подкатные стойки и тумбы.

Каждое изделие отличается высоким уровнем эргономичности, позволяет наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечивает удобный доступ к компонентам и инструментам. Мебель уже апробирована и успешно применяется на базе самого «Сигнала». Конструкция изделий адаптивна, и может быть изменена под требования заказчика.

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«Существенное преимущество нашей мебели состоит в том, что процесс ее проектирования шел параллельно с апробацией на производстве. Благодаря этому удалось учесть все, незаметные на первый взгляд, но важные во время эксплуатации, нюансы. Наша продукция универсальна и может применяться в различных отраслях промышленности. По просьбе заказчика возможно внести в конструкцию изделий изменения, актуальные для конкретного производства», – сказал первый заместитель генерального директора НПП «Сигнал» Гинтарас Скачкаускас.

Для оснащения предприятий электронной промышленности, исследовательских и медицинских лабораторий «Сигнал» также разрабатывает антистатические рабочие места с учетом требования защиты от разряда статического электричества. Кроме того, в настоящее время проектируются промышленные шкафы со встроенной системой вытяжной вентиляции. Эти изделия предназначены для оснащения производственных лабораторий. Они способны обеспечить безопасную работу с реактивами, защиту органов дыхания персонала и удаление опасных веществ из воздуха помещений.

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