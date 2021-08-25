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Концерн «Автоматика» представил устройство для распознавания лиц

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» презентовал инновационное устройство - биометрический считыватель геометрии лица «Сигнатекс». Решение Концерна позволяет сделать проход в бизнес-центры и государственные учреждения безопасным и является полноценной заменой классическим системам контроля и управления доступом.

«Сигнатекс», производимый АО «НПП «Сигнал» концерна «Автоматика» совместно с технологическими партнерами АО «Русгард» и ООО «НИЦ ТСО», позволяет осуществлять идентификацию пользователей по биометрическим характеристикам лица и организует контроль и управление доступом на объект. Помимо этого, устройство диагностирует повышенную температуру тела человека, предотвращая возможность распространения инфекции.

Решение оснащено высокочувствительными камерами, высокой скоростной реакцией и имеет повышенный уровень информационной безопасности. Также «Сигнатекс» имеет семь вариантов исполнения, включая компактные версии (от настенной панели до контроллера турникетов).

«Современные реалии требуют нового подхода к обеспечению безопасности. Бесконтактный способ авторизации и идентификации в СКУД стал более востребованным, снизив потенциальные риски передачи заболеваний. Концерн «Автоматика» предлагает решение, не уступающее мировым аналогам. На данный момент идет повсеместное внедрение биометрических технологий, и мы намерены развиваться в этой нише. Устройство для распознавания лиц может быть интересно любым коммерческим предприятиям и государственным структурам», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Владимир Бахур

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