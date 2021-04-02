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Концерн «Автоматика» роботизирует производство

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех роботизировал сварочные процессы на дочернем предприятии АО «НПП «Сигнал». Роботизированная ячейка осуществляет сварку в 10 раз быстрее, чем сварщики. За счет внедрения новой технологии предприятие наращивает производительность труда и снижает общепроизводственные затраты компании.

Роботизированная ячейка предназначена для автоматизации процесса сварки шкафов автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ). В ходе экспериментальных работ был достигнут результат по сварке швов шкафа от 5 до 7 минут роботом на один шкаф, что в 10 раз быстрее, чем аналогичный результат у сварщика. Данный робот готов к серийному производству шкафов в объеме до 2500 единиц в месяц. Ячейка может быть использована в процессе сварки на любом серийном производстве.

«Внедрение «роботов» позволяет ускорить процесс сварки, снизить человеческий фактор и достичь более точного сварочного результата. Из года в год требования к качеству производимой продукции повышаются, что определяет актуальность внедрения роботизированных устройств в производственный процесс. Мы активно развиваем направление робототехники и внедряем новейшие технологии на своих производственных площадках», - комментирует первый заместитель генерального директора Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

АО «НПП «Сигнал» также разрабатывает дополнительные роботизированные устройства, в частности, робота-упаковщика, робота-покрасчика и малого учебного робота для учащихся школ, колледжей и ВУЗов. Предприятие планирует вступление в Ассоциацию «Промышленный кластер «Консорциум Робототехники и систем интеллектуального управления» для создания совместных технологий автоматизации и роботизации инженерных и промышленных операций с ключевыми игроками отрасли.

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