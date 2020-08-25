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Концерн «Автоматика» представил роботизированную «руку» для освоения робототехники

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «Армия-2020» роботизированную «руку» для обучения школьников и студентов эксплуатации роботов на производстве (Учебный робот SD1-4-320). Робот-манипулятор НПП «Сигнал», входящего в концерн, предназначен для кружков, школ и средних специальных учебных заведений.

Четырехосевой манипулятор программируется. Он может оснащаться захватами и оборудованием: пневматическим или механическим захватом, лазерным гравером, модулем для 3D-печати, что позволяет выполнять разные виды работ. Предусмотрен также ленточный транспортер для перемещения заготовки. Это полностью отечественная разработка, которая обойдется учебным заведениям значительно дешевле импортных аналогов.

Концерн уже приступил к испытаниям первой партии, серийный выпуск запланирован на конец 2020 года.

«Разработка может заменить учебные роботы иностранного производства, при этом стоимость продукта будет ниже более чем в два раза. Конструкция робота обеспечивает полную безопасность при использовании, что немаловажно для учебных заведений. Наш продукт отличает также простота управления и программирования, что, несомненно, оценят школы, профессиональные училища, кружки и ВУЗы», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Робот соответствует требованиям приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования <…>".

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