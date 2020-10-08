«Яндекс.Маркет» рассказал, какую умную технику предпочитают россияне

Эксперты сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос на умную технику и рассказали, что популярно среди россиян, и сколько они готовы потратить на покупку гаджетов. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 4 октября 2020 г.

Как отмечает Наталия Мухина, эксперт категории «Бытовая техника» «Яндекс.Маркета», умная техника — это гаджеты и бытовая техника, которые встраиваются в экосистему умного дома и могут управляться дистанционно либо работать автономно по заданному сценарию без участия человека. Как отмечает эксперт, сейчас на рынке появляется все больше умных устройств — от музыкальных колонок до лампочек.

По данным сервиса, в этом году у россиян особой популярностью среди умных устройств пользовались умные колонки. Так, в течение всего года россияне интересовались категорией в среднем в 2,5 раза чаще, чем в 2019 г., а потратить на покупку были готовы около 7,5 тыс. руб. По мнению Мухиной, одной из причин такой популярности стал режим самоизоляции — чтобы не чувствовать себя одиноко, многие приобретали колонки для общения с голосовыми помощниками: устройство умеет включать музыку, проигрывать сказку, заводить будильник, напоминать о важных делах и многое другое. Например, в этом году чаще всего россияне отдавали предпочтение компактной «Яндекс.Станции Мини».

Как отмечает эксперт, среди россиян более популярными становятся и другие умные устройства. Так, например, особой популярностью пользуются диагностические весы, которые позволяют определять соотношение мышечной, костной и жировой тканей, а также другие параметры. Чаще всего россияне выбирали модель от китайского производителя Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 со средней стоимостью около 2 тыс. руб. Традиционно такой гаджет пользуется популярностью накануне 8 марта. Также интерес к категории начинает расти весной с приходом теплой погоды, когда многие начинают увеличивать спортивную нагрузку и больше следить за здоровьем.

Помимо весов, как отмечает Мухина, большой популярностью пользуются и роботы-пылесосы. В этом году россияне интересовались категорией почти в два раза чаще, чем в прошлом. В среднем пользователи «Яндекс.Маркета» готовы отдать на покупку гаджета около 17 тыс. руб., а самой популярной моделью стал робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner со средней стоимостью около 15 тыс. руб.

По мнению эксперта, умная техника все чаще «проникает» в дома россиян: умные гаджеты для дома позволяют упростить решение таких бытовых задач как уборка, стирка, приготовление напитков, а также помогают следить за здоровьем и развлекать владельца.