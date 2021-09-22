Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%

«Связной» отмечает взрывной рост продаж роботов-пылесосов — в 23 раз — по итогам восьми месяцев 2021 г. относительно 2020 г., при этом средняя цена снизилась почти вдвое до 7800 руб. В денежном выражении продажи увеличились в 17 раз. Сегмент роботов-пылесосов является самым быстрорастущим в категории бытовой техники. Наибольшей популярностью роботы-пылесосы пользуются среди жителей Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Омска, Казани, Тюмени, Пензы, Самары и Краснодара.

«Внушительный рост продаж обусловлен масштабированием концепции «умный» дом, расширением модельного ассортимента роботов-пылесосов, снижением средней цены за устройство и, безусловно, его главным плюсом – возможностью поддерживать чистоту в доме практически без участия человека. Инвестирование в «умных» помощников – это новый тренд, возникший во время пандемии и который сохранится в будущем. Люди максимально стараются автоматизировать пространство, в котором они живут и работают, чтобы сэкономить главный ресурс – время. А с помощью робота-пылесоса можно экономить в среднем до восьми часов ежемесячно», - отметил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

Робот-пылесос обладает искусственный интеллектом и способен заменить человека в ежедневном рутинном процессе по наведению порядка в доме. Большинство моделей синхронизируются со смартфоном через приложение, что позволяет удаленно им управлять. Роботы оснащены функцией программирования графика, что позволяет им производить автоматическую уборку в заранее спланированное время. Робот-пылесос сам выбирает траекторию перемещения и способен составить карту уборки. Среди преимуществ этого незаменимого домашнего атрибута можно выделить автономность, компактность, доступность комплектующих, низкое энергопотребление.

Самыми популярными устройствами по итогам восьми месяцев 2021 г. стали следующие модели: Redmond RV-R350, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential, Scarlett SC-VC80R20, Hyundai H-VCRS01 и Kitfort Magellan KT-552-2.