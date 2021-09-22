Разделы

Техника
|

Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%

«Связной» отмечает взрывной рост продаж роботов-пылесосов — в 23 раз — по итогам восьми месяцев 2021 г. относительно 2020 г., при этом средняя цена снизилась почти вдвое до 7800 руб. В денежном выражении продажи увеличились в 17 раз. Сегмент роботов-пылесосов является самым быстрорастущим в категории бытовой техники. Наибольшей популярностью роботы-пылесосы пользуются среди жителей Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Омска, Казани, Тюмени, Пензы, Самары и Краснодара.

«Внушительный рост продаж обусловлен масштабированием концепции «умный» дом, расширением модельного ассортимента роботов-пылесосов, снижением средней цены за устройство и, безусловно, его главным плюсом – возможностью поддерживать чистоту в доме практически без участия человека. Инвестирование в «умных» помощников – это новый тренд, возникший во время пандемии и который сохранится в будущем. Люди максимально стараются автоматизировать пространство, в котором они живут и работают, чтобы сэкономить главный ресурс – время. А с помощью робота-пылесоса можно экономить в среднем до восьми часов ежемесячно», - отметил Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

Робот-пылесос обладает искусственный интеллектом и способен заменить человека в ежедневном рутинном процессе по наведению порядка в доме. Большинство моделей синхронизируются со смартфоном через приложение, что позволяет удаленно им управлять. Роботы оснащены функцией программирования графика, что позволяет им производить автоматическую уборку в заранее спланированное время. Робот-пылесос сам выбирает траекторию перемещения и способен составить карту уборки. Среди преимуществ этого незаменимого домашнего атрибута можно выделить автономность, компактность, доступность комплектующих, низкое энергопотребление.

Самыми популярными устройствами по итогам восьми месяцев 2021 г. стали следующие модели: Redmond RV-R350, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential, Scarlett SC-VC80R20, Hyundai H-VCRS01 и Kitfort Magellan KT-552-2.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем

От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов

США ввели санкции против московского криптообменника

Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы

С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом

Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture