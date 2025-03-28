Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павленко Евгений
|28.03.2025
|«Упорядочить хаос»: в Политехе разработали новый подход к обеспечению кибербезопасности 1
|21.10.2010
|R-Style Softlab автоматизирует «Автовазбанк» 1
|01.02.2007
|Российских страховщиков спасет иностранное ПО? 2
Павленко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
|R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
|Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
|Максима ГК - GMCS 359 1
|SAP SE 5306 1
|SAP CIS - САП СНГ 854 1
|Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
|НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
|РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
|Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
|SAP Insurance - SAP for Insurance - mySAP Insurance 4 1
|Кошкина Алена 12 1
|Новикова Нина 7 1
|Глущенко Оксана 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146691 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14189 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 422 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.