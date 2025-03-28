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Индексная книга (каталог) CNews*
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Павленко Евгений


28.03.2025 «Упорядочить хаос»: в Политехе разработали новый подход к обеспечению кибербезопасности 1
21.10.2010 R-Style Softlab автоматизирует «Автовазбанк» 1
01.02.2007 Российских страховщиков спасет иностранное ПО? 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Павленко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 658 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Максима ГК - GMCS 359 1
SAP SE 5306 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31278 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5116 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1726 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1868 1
Управление финансами - Financial management 611 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6751 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1095 1
SAP Insurance - SAP for Insurance - mySAP Insurance 4 1
Кошкина Алена 12 1
Новикова Нина 7 1
Глущенко Оксана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14189 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 422 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6472 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5911 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13814 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349819, в очереди разбора - 761416.
Создано именных указателей - 171908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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