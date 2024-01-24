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«Аксиома-Софт» внедрила модуль «Управленческое штатное расписание» в ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Реализация проекта позволила оптимизировать ведение и учет управленческого штатного расписания, а также ускорить процессы формирования управленческой отчетности и учета ФОТ. В результате было создано 20 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

До внедрения в ПАО «Аптечная сеть 36,6» учет управленческого штатного расписания осуществлялся в Excel. При этом отсутствовали возможности формирования соответствующей отчетности, планирования штатного расписания, анализа кадрового состава. Компания нуждалась в многофункциональном инструменте для обеспечения работы пользователей отдела кадрового администрирования и отдела компенсаций и льгот.

Для решения проблемы специалисты компании «Аксиома-Софт» на базе информационной системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» разработали модуль «Управленческое штатное расписание».

Особенностью «УШР» стало то, что в нем нет деления на юридические лица (в отличие от «Регламентированного штатного расписания»), что позволяет легко интегрироваться в другие системы с точки зрения подчиненности (например, в систему электронного документооборота).

Так, в группе «Аптечная сеть 36,6» несколько юридических лиц: руководитель может юридически числиться в одной компании, а его подчиненные — в другой. «Управленческое штатное расписание» помогло свести данную структуру в единую систему — задача попадает напрямую руководителю независимо от привязки сотрудников к юридическим лицам.

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Цифровизация

Также в УШР, помимо постоянной части оплаты труда, был включен целевой доход сотрудников (ежемесячные, квартальные, годовые бонусы). Таким образом, при каких-либо движениях штата у специалистов по кадрам есть данные о том, какая сумма ФОТ будет сокращена, либо добавлена в Фонд оплаты труда, что позволяет более точно принимать решения в вопросах управления.

В ходе проекта были разработаны печатные формы документов по кадровому учету и расчету заработной платы, выполнены доработки блока «Зарплата» в части расчета премий и системы мотивации. Также специалисты разработали обратную интеграцию с порталом корпоративного обучения Knomary.

В целом автоматизация управленческого штатного расписания позволила сотрудникам избавиться от ведения таблиц Excel, а также эффективнее контролировать исполнение кадрового плана и анализировать кадровый состав, что снизило их трудозатраты на 20%. Также внедренное решение позволило на 30% быстрее формировать управленческую отчетность в необходимой и утвержденной форме.

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