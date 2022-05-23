«Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6»

«Сбермаркет» объявил о масштабировании направления «Аптеки» — сервис расширил количество аптек-партнеров: по итогам I квартала сервис запустил доставку из более 580 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.

«Сбермаркет» подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6». На первом этапе сервис будет доставлять лекарства из 173 аптек сети в Москве и Московской области, сейчас идет подключение остальных аптек компании. Курьеры доставят заказ от 20 минут, минимальная стоимость заказа – 400 руб. В ассортименте представлены более 2 тыс. артикулов – это безрецептурные лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и техника для здоровья, косметика и средства гигиены.

Сервис запустил самовывоз рецептурных лекарств. Теперь в «Сбермаркете» можно забронировать препараты по рецепту для оплаты и самовывоза в аптеках «Доктор Столетов» и «Самсон фарма». Сейчас услуга доступна в 8 аптеках Москвы, в июне планируется расширение самовывоза на все аптечные точки Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются партнёрами «Сбермаркета». К заказу доступно около 4 тыс. лекарственных позиций, ассортимент будет расширяться.

Продажи категории «Аптеки» в «Сбермаркете» выросли в 3 раза по итогам января-марта 2022 г., в сравнении с тремя месяцами ранее (сервис начал развивать направление «Аптеки» осенью 2021 г.). На данный момент «Сбермаркет» доставляет безрецептурные лекарства из 15 аптечных сетей, включая «Доктор Столетов», «Самсон фарма», «Озерки», «Аптеки 36,6», «Диалог» и другие.

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Активнее всего росла категория «Сердечные препараты» – за 3 месяца 2022 г. (в сравнении с тремя месяцами ранее) россияне заказали эти безрецептурные лекарства в 21 раз чаще. Продажи антибактериальных и противомикробных средств увеличились в 2,8 раза, БАДов – в 2,5 раза, медицинских масок – в 2,4 раза.

В наличии – порядка 20 тыс. наименований товаров, доставка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Новороссийске, Краснодаре и других городах по всей России.