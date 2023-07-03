Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud

Аптечная сеть 36,6 (бренды 36,6 и «Горздрав») перенесла инфраструктуру интернет-магазинов в облако VK Cloud. Это позволило сократить затраты бизнеса, а также ускорить работу онлайн-сервисов с запросами клиентов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK.

При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Сочетание этих факторов открыло возможности для дальнейшего развития собственной омниканальной платформы.

Выбор облачных сервисов VK Cloud позволил сократить издержки на построение отказоустойчивой инфраструктуры на 35%. Использование услуг провайдера с сертификацией по 152-ФЗ помогло обеспечить соответствие требованиям российского законодательства по работе с персональными данными.

Переход на платформу VK Cloud также позитивно сказался на времени загрузки онлайн-ресурсов. Загрузка страниц сайтов gz.ru, 366.ru, а также мобильных приложений компании ощутимо сократилось — с 1 секунды до 0,67 секунды.

«Мы сформировали экспертную группу и разработали балльную методологию оценки возможностей облачных платформ. Это позволило нам оперативно определить облачных провайдеров, которые удовлетворяли нашим требованиям. Мы остановили выбор на VK Cloud, в результате чего нам удалось обеспечить хорошие показатели работы e-commerce платформы и добавить новую функциональность. Например, система мониторинга событий и предупреждения уязвимостей усилила информационную безопасность и отказоустойчивость системы. ​​Сотрудничество с VK Cloud позволило оптимизировать затраты на инфраструктуру и дало новые возможности для стратегического развития», — отметил Максим Ржезников, директор по e-commerce, Аптечная сеть 36,6.

«Технологии VK Cloud позволили быстро — всего за месяц — создать решение, отвечающее запросам крупных интернет-аптек. Наша облачная платформа позволяет онлайн-магазинам и сервисам работать под высокими нагрузками при низком времени отклика. Облака сейчас востребованы в ритейле и электронной коммерции — компании ценят возможность оперативно получать ресурсы, чтобы тестировать гипотезы, быстро создавать и выводить на рынок новые продукты для клиентов», — отметил Михаил Тутаев, директор по продукту VK Cloud.