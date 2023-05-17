«Сбер» проведет цифровую трансформацию агрохолдинга Тульской области

«Сбер» и ООО «ПХ "Лазаревское"», сельхозпредприятие Тульской области, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ сегодня подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. В фокусе внимания соглашения — сотрудничество в сфере инновационных ИТ-решений, которые повышают эффективность агропромышленного производства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны уже сформировали спектр ключевых направлений совместной работы — это разработка ИТ-решения для дистанционного неинвазивного взвешивания животных, использование автономных летательных аппаратов, внедрение облачных и биометрических решений, продуктов и услуг в области кибербезопасности и др.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Современный агропром — высокотехнологичное производство: успех в этой отрасли сегодня невозможен без использования ИТ-решений. Наши клиенты — крупнейшие агрохолдинги страны — понимают это и обращаются к нам не только за финансовой, но и за экспертной и технологической поддержкой. И тогда мы вместе разрабатываем стратегию цифровой трансформации бизнеса и воплощаем ее в жизнь. Так мы работаем и с ПХ "Лазаревское", и уже приступили к разработке актуальных для предприятия современных ИТ-решений».

Кристина Романовская, собственник и генеральный директор ПХ «Лазаревского» Кристина Романовская: «Несколько лет назад мы начали свой путь цифровой трансформации предприятия полного цикла ПХ "Лазаревское" и столкнулись с отсутствием подходящих решений на рынке. Проделав самостоятельно большую работу и получив высокую оценку экспертного сообщества, мы решили пойти дальше и основали собственную ИТ-компанию "Лазаревское-тех". Компания видит своей целью цифровизацию АПК в России через адаптацию существующих технологических решений и разработку собственных инновационных продуктов. Одним из таких продуктов и стал совместный проект со Сбербанком и Иннополисом. Ожидается, что в ближайшем будущем новые технологические решения будут доступны для использования другими сельскохозяйственными предприятиями и способствовать цифровизации АПК на международном уровне».

***

Племенное хозяйство «Лазаревское» – сельскохозяйственное предприятие Тульской области, ведет свою деятельность с 1981 г. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Предприятие оказывает существенное влияние на развитие отрасли свиноводства не только в Тульском регионе, но и в России, ежегодно поставляя на рынок более 10 тыс. тонн мяса свиней. ПХ «Лазаревское» имеет собственные: свиноводческий комплекс, мясоперерабатывающий комбинат, молокоперерабатывающий цех, цех производства комбикормов и растениеводства. Розничная сеть предприятия составляет 42 магазина.