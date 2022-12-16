«Мегафон» развернул сеть 4G в северных поселках Хабаровского края

«Мегафон» сообщил о том, что почти 9 тыс. жителей трех северных поселков Хабаровского края получили новое качество связи и покрытия мобильного интернета. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций четвертого поколения в селе им. Полины Осипенко, Богородском и поселке Де-Кастри.

Новое телеком-оборудование расширило покрытие и улучшило качество и скорость мобильного интернета на территории поселков. Теперь сельчане наравне с жителями крупных городов могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона» на высоких скоростях: современными технологиями звонков, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами. Кроме того, расположенные в поселках крупные градообразующие предприятия получили новые возможности для внедрения современных решений для цифровизации производственных процессов.

Все три населенных пункта находятся на севере Хабаровского края, в значительном удалении от Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Де-Кастри расположен на побережье Японского моря, где находятся круглогодичный морской порт и нефтеналивной терминал, благодаря которому посёлок стал главной судоходной гаванью по отгрузке нефти.

Богородское находится на правом берегу реки Амур в 820 км от Хабаровска. В селе есть аэропорт, принимающий пассажирские рейсы между краевым и районным центром, а также музей и дом культуры.

Сельское поселение им. Полины Осипенко расположено на реке Амгунь на значительном удалении от других крупных населённых пунктов, расстояние по дороге до Хабаровска — 723 км, до Комсомольска-на-Амуре — 321 км.

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Доступ к услугам связи северных поселениях имеет особенную социальную значимость. Учитывая сложный климат, ландшафт и значительную удаленность от крупных городов, мобильный интернет для жителей таких районов зачастую становится единственным способом для получения госуслуг, приобретения товаров, повышения образования и развлечений.

«Несмотря на трудности в строительстве объектов инфраструктуры в северных районах, связанные с большими расстояниями и сложной логистикой, это особый фокус и приоритет компании, – сказал директор Хабаровского отделения «Мегафона» Дмитрий Оловянников. – В этом году наши инженеры запустили связь в десятке удаленных населенных пунктов края. В преддверии новогодних праздников наличие стабильной связи и мобильного интернета поможет нашим абонентам вовремя купить подарки для родных и близких, а также поздравить всех не только в режиме голосового вызова, но и по видеосвязи, даже в период пиковых нагрузок на сеть».