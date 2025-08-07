«Авито»: 43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать

Онлайн-опрос, проведенный «Авито», показал: из россиян, ищущих подработку, 21% уже перешли на режим самозанятости, а еще 22% только собирались оформить этот статус. При этом почти половина (43%) ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать. Исследование проходило с 12 по 22 мая 2025 г. и охватило 3000 россиян старше 16 лет. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Преимущества самозанятости

Самозанятость — это способ официально работать на себя и при этом совмещать подработку с основной работой, быть свободнее в выборе графика и получать дополнительный доход. Все больше людей выбирают этот путь: по данным ФНС, количество самозанятых за год выросло на 29% — с 10,7 млн в июне 2024 г. до 13,8 млн человек в июне 2025 г.

Самозанятость удобна тем, что позволяет официально подтверждать доход — например, при оформлении кредита или получении пособий. Такой формат дает гибкость: можно самостоятельно выбирать график и место подработки, совмещать ее с основной занятостью. При этом не требуется подавать декларации — вся отчетность фиксируется в приложении «Мой налог».

Самозанятый может самостоятельно выбирать сферу деятельности из разрешенного перечня — от ремонтных работ до ИТ-сферы. Это возможность «попробовать себя» в новой сфере или начать предлагать услуги. Такую возможность предоставляет самозанятым «Авито Подработка»: сервис позволяет записываться на смены и получать выплаты после каждой завершенной смены в течение одного-двух дней.

Налоговая нагрузка для самозанятых минимальна: 4% с доходов, полученных от физических лиц и 6% — от компаний. Также для впервые зарегистрированных самозанятых действует бонус в 10 тыс. руб., что временно снижает эти ставки до 3 и 4% соответственно. При этом размер налога не изменится до конца 2028 г. — это предусмотрено законом.

Формат самозанятости полезен и для государства, и для рынка в целом: с появлением этого налогового режима снизился уровень неформальной занятости, рынок услуг стал более прозрачным, а из тени выведены несколько триллионов рублей.

Сколько можно зарабатывать

По данным «Авито Подработки», в среднем по России за первое полугодие 2025 г. заказчики предлагали исполнителям от 36 до 60 тыс. руб. в месяц за частичную занятость, но на отдельных позициях заработать можно и больше. Так, водителям-экспедиторам за подработку предлагали от 120 до 135 тыс. руб. в месяц, опытным инженерам — от 95 до 120 тыс. руб. в месяц. Эти цифры показывают общий уровень предложений на рынке временной занятости — как для самозанятых, так и для остальных исполнителей, которые работают по договорам ГПХ.

В 2025 г. лимит дохода для самозанятых в России составляет 2,4 млн руб. в год (до 200 тыс. руб. в месяц). Этого достаточно, чтобы использовать подработку как основной источник дохода или совмещать с другой занятостью. Если вы превысите лимит, вы можете временно перестать принимать заказы (тогда с 1 января начнется новый отсчет), либо перейти на ИП.

«Мы видим устойчивый рост интереса к подработке. Все больше людей стремятся к гибкому графику, чтобы совмещать подработку с учебой, основной работой или семейными делами. Это подтверждают цифры: 74% опрошенных россиян планируют искать подработку в ближайшие полгода. При этом 69% рассматривают ее благодаря возможности быстро откликнуться без собеседований и через поиск по карте найти смену рядом с домом, выбрав удобное время. В этом смысле самозанятость является оптимальным инструментом для получения дополнительного дохода», — сказал директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.