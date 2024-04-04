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Самозанятые смогут зарабатывать в рекламной сети VK

Рекламная сеть VK открывает доступ для заработка владельцам сайтов и приложений в статусе самозанятых. Партнеры смогут удобно и быстро получать деньги через VK Pay на карты российских банков и автоматически декларировать доход в ФНС России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Рекламная сеть VK объединяет сотни тысяч сайтов и приложений, на которых показываются объявления из платформ компании. С помощью нового инструмента самозанятые могут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях.

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Кабинет рекламной сети интегрирован с VK Pay: система автоматически формирует чеки и направляет информацию о доходах в ФНС России. Получать заработанные средства можно на карты российских банков без комиссии — эти расходы за партнеров покроет VK.

Подключиться к рекламной сети можно в новом партнерском кабинете. Его инструменты позволяют издателям удобнее управлять размещением объявлений на собственных ресурсах, настраивать рекламные блоки, следить за статистикой и заработком.

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