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Индексная книга (каталог) CNews*
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Короткова Елена

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Высокочувствительный композитный сенсор для одновременного определения преднизона и преднизолона в сыворотке крови создали ученые ТПУ 1
26.10.2021 IT-стартап Qameta Software заключил стратегическое партнерство с OTUS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Короткова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10896 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
Ростелеком 11021 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 1
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 476 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7797 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36599 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 546 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 152 1
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 1
Московских Екатерина 1 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3170 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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