IT-стартап Qameta Software заключил стратегическое партнерство с OTUS

IT-стартап Qameta Software и OTUS, высокотехнологичный стартап в сфере образования, объявили о начале стратегического партнерства. Qameta Software сфокусируется на поддержке курсов для QA-инженеров, специалистов по автоматизации тестирования, а также руководителей подразделений, отвечающих за качество ПО.

«Партнерством с OTUS мы открываем важную для компании инициативу поддержки образовательных проектов для профессионалов в разработке и тестировании. Наша команда уже давно делится экспертизой на отраслевых мероприятиях, активно общается с профессиональным коммьюнити. Однако сотрудничество с OTUS выводит нашу роль в подготовке QA-специалистов на новый уровень», — дает комментарий Елена Короткова, директор по маркетингу Qameta Software.

Как отмечают представители компании, в рамках совместной работы Qameta Software будет предоставлять лицензии Allure TestOps, универсальной платформы для управления тестированием в DevOps-окружениях, и оказывать консультативную поддержку преподавателям.

«Продукты Qameta Software, в том числе open-source решение Allure Report, уже давно входят в состав программы обучения у многих преподавателей QA и тестирования. Мы рады, что благодаря партнерству наши студенты на курсах будут работать с системой, активно используемой многими технологическими лидерами индустрии в управлении тестированием (Тинькофф, Ростелеком, Мегафон, Лаборатория Касперского) и иметь востребованный на рынке труда опыт сразу после курсов. Именно такой формат обучения лежит в основе нашей миссии», — поясняет Екатерина Московских, General Marketing Lead в OTUS.

OTUS – высокотехнологичный стартап в сфере образования. Миссия OTUS – делать обучение осмысленным, реализуя взаимосвязь между ожиданиями работодателей, компетенциями специалистов и возможностями преподавателей. OTUS сегодня — это более 80 авторских курсов разных направлений IT, которые дают специалистам углубленные знания и позволяют прокачаться до уверенного middle уровня. Уроки в формате живых вебинаров проводят практикующие эксперты из известных IT-компаний.

Qameta Software — технологический стартап, специализирующийся на решениях для управления тестированием. Компания была основания в 2018 году. На данный момент в портфолио компании два продукта: OSS решение для репортинга Allure Report и универсальная система для управления тестированием Allure TestOps.