Разделы

ПО Безопасность Кадры Веб-сервисы
|

Какие ИT-навыки хотят видеть родители у своих детей: аналитика от OTUS Kids

Интерес к ИT-обучению среди школьников стремительно растёт. По данным OTUS Kids, количество заявок на курсы программирования в России увеличилось на 30% за последний год. OTUS Kids провел ряд мероприятий для детей и их родителей, чтобы выяснить, какие знания и навыки вызывают наибольший интерес.

На встречах и мастер-классах родители чаще всего задавали вопросы о практической пользе ИT-навыков, безопасности в интернете и востребованности технологий в будущем. Самыми популярными темами стали: программирование на Python – этот язык называют «вторым английским» для детей, его простой синтаксис и широкая сфера применения (от науки до игр) делают его отличным стартом для будущих разработчиков; искусственный интеллект и нейросетитехнологии ИИ все глубже проникают в нашу жизнь, родители хотят, чтобы дети не просто умели пользоваться умными системами, но и понимали их принципы работы; кибербезопасность – с ростом интернет-угроз родители все больше беспокоятся о том, как защитить личные данные своих детей. Мы обсуждали способы распознавания фишинговых атак, настройку безопасных паролей и основы цифровой гигиены.

Мероприятия OTUS Kids показали: родители готовы поддерживать ИT-образование своих детей, если оно дает реальные знания и помогает адаптироваться к миру, где технологии определяют будущее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чуть живой после ночных смен инженер случайно обрушил телефонную сеть по всей стране, но удачно смог избежать наказания

Дефицит программистов и инженеров в России искоренят завозом иностранных ИТ-шников. Власти радикально упрощают им получение вида на жительство

Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику

ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще