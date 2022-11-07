Navicon обеспечил совместимость Navicon MDM с СУБД Postgres

Системный интегратор и разработчик Navicon доработал систему управления мастер-данными Navicon MDM. Теперь решение совместимо с открытой СУБД PostgreSQL и ее сборками от российских компаний, в частности, Postgres Pro и Arenadata Postgres. Клиенты Navicon смогут управлять мастер-данными без покупки лицензий от глобальных вендоров.

Система управления мастер-данными Navicon MDM помогает консолидировать информацию из большого количества ИТ-решений, внедренных на предприятии, в единое корпоративное хранилище справочной информации (НСИ). При помощи Navicon MDM пользователи могут упорядочивать разрозненные бизнес-процессы и потоки информации и минимизировать количество ошибок в данных, влияющих на деятельность организации.

Более ранние версии Navicon MDM поддерживали систему управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server. Текущее обновление позволило расширить перечень доступных баз данных и включить в него свободную СУБД PostgreSQL. Кроме того, Navicon MDM проходит тестирование на совместимость с отечественными сборками СУБД на базе PostgreSQL, в частности, Postgres Pro и Arenadata Postgres. Так, Postgres Pro входит в Единый реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК, обеспечивающий соответствие стандартам безопасности. Регистрация в реестре Минцифры гарантирует отсутствие в open source СУБД скрытых закладок, наличия вставок протестного кода и прочих элементов вредоносного ПО, которые могут критически повлиять на информационную безопасность в компании.

Одновременно Navicon модернизировал микросервисную архитектура решения — теперь Navicon MDM можно развернуть в контейнерах, в том числе на ОС Linux. Клиенты Navicon в России могут внедрить полностью импортонезависимое решение на базе открытых технологий. Им не нужно покупать лицензии Microsoft, чтобы начать использовать систему Navicon MDM — это полностью соответствует стратегии импортозамещения и помогает быстрее решать задачи по переходу с иностранного ПО.

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«В текущих экономических реалиях компаниям приходится в сжатые сроки переходить на отечественные ИТ-решения. Open source технологии позволяют сделать это быстро и без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру. Мы придерживаемся гибкого подхода: не прекращаем поддержку Microsoft SQL, а дополняем свое решение новым слоем работы с данными. Клиенты, которые уже используют Navicon MDM, могут как перейти на обновленную версию продукта, так и продолжать использовать уже приобретенные лицензии Microsoft», — сказал Евгений Обелов, руководитель департамента MDM, Navicon.