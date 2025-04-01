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К2Тех K2 Cloud K2 Облако К2 Автомотив Клауд

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд

K2 Cloud — это  подразделение компании К2Тех, предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на предоставлении ИТ-инфраструктуры и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе облачной платформы собственной разработки или выделенных инсталляций, в основе которых – сеть территориально-распределенных дата-центров с уровнем надежности (Tier III Gold Certification of Operational Sustainability по Uptime Institute).


01.04.2025 K2 Cloud и Ensi подтвердили полную совместимость 2
Цифровизация финансового сектора 1
12.03.2025 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

 1
12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
04.03.2025 K2 Cloud анонсировала запуск нового решения по комплексному импортозамещению 2
04.03.2025 K2 Cloud объявил о планах открытия нового региона облачной платформы в Санкт-Петербурге 4
03.03.2025 Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году 1
28.02.2025 K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве 2
05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 1
05.02.2025 30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
Облачные сервисы 2024 1
17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 1
16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud 1
17.12.2024 K2 Cloud прошел сертификацию по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 2
13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
13.12.2024 Исследование К2 Cloud выявило 4 основных причины, почему компании переносят «1С» в облако 1
04.12.2024 StormWall и K2 Cloud объединяют усилия для повышения безопасности клиентских сервисов 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 2
13.11.2024 К2 Cloud проведет онлайн-митап «Навстречу большим данным: аналитика, которая работает» 1
06.11.2024 K2 Cloud и Positive Technologies: 30% крупных компаний планируют начать использовать облачные решения для защиты веб-приложений в течение года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024 2
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 3
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
21.10.2024 Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы 3
17.10.2024 К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации» 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
11.10.2024 Максим Завьялов -

Максим Завьялов, K2 Cloud: Даже крупной компании сложно самостоятельно провести локализацию

 2
11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

8354 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 13
К2Тех 144 12
Diasoft - Диасофт 907 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 10
R-Vision - Р-Вижн 163 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 10
Газинформсервис - ГИС 294 9
Ланит Интеграция 194 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 9
Polymedia - Полимедиа 140 9
Северсталь Инфоком 66 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Сбер - СберБизнес Софт 60 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 9
Аусферр ИТЦ 28 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
K2 - К2РУ - SourceCode 93 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 7
МегаФон 9094 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 5
Ростелеком 9824 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Picvario - Пикварио 15 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 252 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 5
Amazon Inc - Amazon.com 3027 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 251 4
Broadcom - VMware - Greenplum 105 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 3
К2Тех - К2 Кибербезопасность 24 3
Microsoft Corporation 24736 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 10
Альфа-Банк 1785 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 10
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 10
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 10
Кофемания 55 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 9
ВТБ - Почта Банк 469 9
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 9
РЖД - Российские железные дороги 1929 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 9
Северсталь ПАО - Severstal 489 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 9
ФосАгро 127 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 9
Восток-Сервис ГК 53 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 9
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 9
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Hansa - Ханса 114 9
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 9
Cotton Club - Коттон Клаб 21 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 8
Альфа-Капитал УК 105 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 10
Федеральное казначейство России 1794 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2546 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3384 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 43
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 27
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 9
Протек - Здравсити 26 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 9
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 9
НКТ - Р7-графика 31 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
Linux OS 10115 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 4
СалютДевайсы - GigaChat 216 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 110 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 2
FreePik 1071 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 73 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 123 2
Microsoft Azure 1415 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 2
Apache Hadoop 436 2
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Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 2
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 27 2
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Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 138 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 95 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
Завьялов Максим 18 18
Зинкевич Сергей 59 14
Урусов Виктор 131 10
Суровец Дмитрий 77 10
Шадаев Максут 1025 10
Глазков Александр 139 10
Нестеров Алексей 145 10
Галкин Николай 108 10
Цыганков Дмитрий 37 10
Клявин Владимир 49 10
Джабиев Георгий 45 10
Кибалко Кирилл 39 10
Тятенкова Елена 25 10
Глухов Иван 29 10
Ионов Андрей 15 10
Пирогова Ирина 29 10
Цыганков Роман 15 10
Гуденко Илья 26 10
Аникин Дмитрий 45 10
Желтухин Вадим 32 10
Сысуев Андрей 14 10
Григоренко Вадим 41 9
Чаркин Евгений 297 9
Батай Илья 55 9
Каушанский Александр 33 9
Замаруев Владимир 41 9
Шаев Виталий 43 9
Карпунин Алексей 49 9
Натрусов Артем 284 9
Абакумов Евгений 206 9
Михалев Евгений 89 9
Малышев Сергей 83 9
Краснов Александр 74 9
Катамадзе Анна 101 9
Никитин Сергей 74 9
Кузнецов Евгений 53 9
Новикова Елена 89 9
Ульянов Николай 113 9
Теплицкий Дмитрий 73 9
Киселев Сергей 64 9
Россия - РФ - Российская федерация 146794 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1527 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 431 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Азия - Азиатский регион 5580 1
Индия - Bharat 5499 1
Индонезия - Республика 969 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3119 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 16
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6040 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 289 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4724 9
Экономический эффект 1091 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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