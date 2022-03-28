«Крок облачные сервисы»: российские облачные сервисы претендуют на звание наиболее стабильного сегмента ИТ-рынка

За первые две недели марта 2022 г. количество запросов на услуги «Крок облачные сервисы», по данным компании, увеличилось на 960% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компании на фоне приостановленных поставок ИТ-оборудования ищут доступные инструменты для поддержки бизнес-процессов и модернизации инфраструктуры. 80% обращений поступают от клиентов из 5 отраслей: финансового сектора (28%); ИТ-компаний, включая разработчиков онлайн-сервисов (17%); ритейла (15%), промышленности (11%); логистики (9%).

Российские облачные сервисы претендуют на звание наиболее стабильного сегмента ИТ-рынка в текущем году. Он и ранее демонстрировал динамику в несколько десятков процентов в год. Из-за приостановки работы крупнейших поставщиков ИТ-оборудования интерес к облачной инфраструктуре бьет все рекорды.

Согласно данным «Крок облачные сервисы», более половины всех запросов связаны с арендой базовой облачной инфраструктуры (IaaS). Клиенты сталкиваются с беспрецедентной ситуацией, которая грозит перебоями в работе ключевых сервисов из-за роста нагрузки, использования устаревшего оборудования и невозможности его оперативно обновить. Также заметен интерес к миграции данных из иностранных облаков ввиду того, что оплата подобных услуг максимально усложнена.

В разрезе отдельных сервисов лидирует по запросам хранилище S3. Оно используется клиентами для работы с неструктурированным контентом (в том числе медиафайлами), который в свою очередь применяется в интернет-сайтах, e-commerce-площадках. Чтобы оптимизировать затраты на инфраструктуру хранения, заказчики часто мигрируют данные в S3, это обходится примерно на треть дешевле хранения в локальной инфраструктуре. Интерес к данному сервису подтверждает задачу сокращения издержек на ИТ и перераспределения мощностей для поддержки более критичных для бизнеса задач.

Кроме того, в топе других запросов аренда почтовых сервисов из облака из-за риска отключения от MS Office 365, а также миграция ERP-систем, таких как SAP. Спрос на указанные услуги заметен с начала пандемии. Публичные облачные платформы становятся все более адаптивными для систем данного класса, размещение на базе коммерческого дата-центра позволяет заказчикам упростить вопросы обновления инфраструктуры, получив вместе с тем квалифицированную поддержку 24х7.

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На услуги, связанные с развертыванием кластеров Kubernetes, использованием PaaS-платформ, консалтингом в области CI/CD, сложившаяся ситуация влияет в меньшей степени. Здесь заметен сопоставимый с прошлым годом, однако довольно внушительный рост запросов — в 150%. Это в целом наиболее перспективная услуга для облачных провайдеров. Она органично растет вслед за нехваткой DevOps-специалистов и ростом популярности ИТ-разработки.

«Интерес к облачным услугам — долгоиграющий тренд. Любая кризисная ситуация лишь добавляет прочности облачному рынку. Инфраструктура нужна компаниями, как воздух, без нее сложно представить эффективно работающий бизнес. А облака позволяют пользоваться этой инфраструктурой здесь и сейчас, без закупок оборудования с возможностью гибкого управления ресурсами», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса клиентов «Крок облачные сервисы».