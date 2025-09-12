Разделы

«Яндекс Забота» запустила агрегатор предложений ОСАГО

Страховой сервис «Яндекс Забота» представил новый продукт — агрегатор ОСАГО. Теперь пользователи могут выбрать и оформить полис по лучшей цене среди предложений крупнейших страховых компаний России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Продукт уже доступен в разделе «Заправки» внутри приложений «Яндекс Go», в «Яндекс Пэй», а также на отдельном лендинге. В будущем он также появится в отдельном приложении «Заправки» и в других сервисах «Яндекса».

Чтобы подобрать оптимальный полис, достаточно ввести государственный номер автомобиля. Все предложения обновляются в реальном времени — пользователь видит актуальные цены напрямую от страховых партнеров. Оформить полис просто: нужно указать номер телефона, адрес электронной почты, данные водителей и дату начала действия страховки. Оплатить покупку можно любой картой российского банка, а подписчикам «Яндекс Плюса» доступен кешбэк до 15% баллами «Плюса» от стоимости полиса при оплате картой «Пэй».

Агрегатор ОСАГО — не первый автостраховой продукт «Яндекс Заботы». Ранее пользователям «Яндекс Карт» и «Навигатора» стало доступно тестирование КАСКО на время поездки, а водители «Яндекс Такси» могут покупать ОСАГО на один или несколько дней — не переплачивая за весь год. В планах «Яндекс Заботы» — дать возможность подневного оформления ОСАГО и физическим лицам.

