МКБ и «Автоdom» запустили сервис оплаты по QR-коду

«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с ГК «Автоdom» запустили сервис приема оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП).

При помощи сканирования QR-кода клиенты «Автоdom» могут оплатить любые услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля, запасные части, аксессуары, страховые продукты, а также в дальнейшем сам автомобиль.

«Прием платежей через СБП позволит «Автоdom» значительно снизить свои издержки, ведь комиссия, взимаемая МКБ за операцию зачисления, составляет всего 0,7% от суммы платежа», – отметил директор департамента транзакционных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

Для оплаты товаров или услуг по QR-коду в дилерском центре клиенты «Автоdom» могут обратиться к любому менеджеру компании. Произвести платеж можно без обращения в кассу, используя мобильное устройство. Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, выбрать приложение любого банка – участника СБП и подтвердить оплату. Кроме того, можно дистанционно получить ссылку с QR-кодом на электронную почту или в SMS и произвести оплату.

«Мы рады продолжению сотрудничества с МКБ и совместно с банком работаем над тем, чтобы популяризировать данный способ приема платежей в онлайн-каналы и операционные кассы», – сказал директор по информационным технологиям ГК «Автоdom» Игорь Чернышев.