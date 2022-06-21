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One Day Offer в МКБ

Можно ли за один день нанять лучших ИТ-специалистов? Сейчас, когда конкуренция за мидлов и сеньоров огромна, рынок придумал удобный формат — One Day Offer.

Кандидата проводят по всем этапам собеседования за один день, и если случился мэтч, приглашают на работу. Такой формат найма стал популярен в последние пару лет в топовых ИТ-компаний России, и мы решили протестировать его эффективность в МКБ.

25 июня 2022 г. приглашаем ИТ-специалистов грейда middle и senior пройти fast-интервью, познакомиться с командой и проектами, пройти небольшое тестовое задание и получить оффер в тот же день.

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One Day Offer в МКБ

Кого мы ищем:

- разработчики Android, SAS, Java

- аналитики SAS

- QA Engineer

- аналитики DWH

Подать заявку и резюме можно на сайте https://mkb.ru/onedayoffer/ — самые классные кандидаты будут приглашены на Zoom с командами МКБ, пройдут собеседования. Интервью с каждым кандидатом будет длиться не более часа, некоторым предложат пройти небольшое тестовое задание.

По итогу лучшие получают оффер в тот же день — мы сделали офферы нестандартными, чтобы удивить кандидатов. Все прозрачно, просто, быстро. Если среди ваших знакомых есть подходящие ИТ-специалисты, отправьте им ссылку.


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