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МКБ подключился к сервису «СБПэй»

«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил сервис «СБПэй» Системы быстрых платежей для безналичной оплаты покупок без использования пластиковой карты.

«СБПэй» позволяет совершать платежи с помощью телефона через сканирование QR-кода в торговых точках, а также на сайтах онлайн-магазинов с платежной ссылки или кнопки. Для совершения платежа используется банковский счет пользователя в рублях. Оплата по «СБПэй» доступна в предприятиях торговли и услуг, которые уже предоставляют своим клиентам возможность расплачиваться через Систему быстрых платежей.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение «СБПэй». Оно доступно владельцам смартфонов с операционной системой Android не ниже версии 6.0, а также с операционной системой iOS, начиная с 13 версии.

Далее из списка банков в приложении необходимо выбрать МКБ, после чего пользователь будет автоматически перенаправлен в мобильный банк «МКБ онлайн». Клиент выбирает счет для привязки к «СБПэй» и подтверждает операцию привязки счета кодом из SMS.

Пользователь также может привязать счет вручную. Для этого на главном экране «СБПэй» следует нажать кнопку «Отменить», а затем указать контактный телефон и ввести номер карточного счета в МКБ.

Сервис «СБПэй» не использует данные банковских карт — все платежи выполняются непосредственно с банковского счета пользователя приложения. Личные данные клиента защищены в соответствии со всеми актуальными российскими и международными стандартами безопасности.

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