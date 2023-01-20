Приложение «МКБ онлайн» можно будет установить на iPhone в офисах банка

Клиенты «Московского кредитного банка» (МКБ) смогут установить мобильное приложение на iPhone в офисах банка. Сейчас сервис доступен в отделениях «Нева тауэрс» в «Москва-сити» и в офисе на Цветном бульваре, но до конца I квартала установить «МКБ онлайн» можно будет во всех отделениях банка. Таким образом, клиенты МКБ смогут пользоваться привычным приложением для быстрого решения финансовых задач.

МКБ самостоятельно разработал и реализовал уникальное программное обеспечение. Оно полностью безопасно для пользователей и не имеет доступа к персональным данным клиента, к паролям, фотографиям, видео и любым другим файлам, связанных с устройством пользователя. Разработчики также интегрировали в программу механизмы, которые исключают возможность последующей установки посторонних приложений на устройства клиента без его ведома.

Установка мобильного приложения «МКБ онлайн» (версия 3.56.1) происходит в присутствии пользователя с ноутбука МКБ. Клиент сможет лично контролировать процесс, а консультант банка, при необходимости, прокомментирует каждый шаг. В случае если у пользователя уже есть мобильное приложения «МКБ онлайн» ниже версии 3.56.1, то при желании можно будет его обновить до последней действующей версии.

«Наша команда успешно реализовала альтернативную возможность установки «МКБ онлайн» на iPhone, чтобы клиенты смогли комфортно пользоваться банковскими услугами с помощью своего смартфона. Открытие вкладов, оплата коммунальных счетов по QR-коду, денежные переводы, покупка ОСАГО или билетов на поезд, бронирование отелей — эти и многие другие сервисы станут вновь доступны после установки приложения», — сказал Алексей Охорзин, руководитель розничного блока МКБ.

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С помощью мобильного приложения «МКБ онлайн» клиент, наряду с прочим, сможет переводить деньги, распознавая написанный от руки номер телефона с помощью камеры смартфона. МКБ представил такой сервис в июле прошлого года.

Банк устанавливает мобильное приложение «МКБ онлайн» бесплатно, а перед визитом в отделение с собой будет необходимо взять паспорт и iPhone с операционной системой версии не ниже 11.0. Записываться заранее не нужно, обслуживание пройдёт в порядке электронной очереди, а консультант банка ответит на вопросы клиента, которые могут возникнуть в процессе установки.