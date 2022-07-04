МКБ внедрил технологию Smart Engines для распознавания номеров телефонов

«Московский кредитный банк» (МКБ) внедрил технологию распознавание телефонных номеров, разработанную российской компанией Smart Engines, в свое мобильное приложение «МКБ онлайн». Применение функциональности распознавания номеров телефона значительно повысило удобство и скорость ввода данных для совершения оплат через Систему быстрых платежей (СБП), отмечают в Smart Engines.

Благодаря внедрению решения на базе технологии Smart Engines, клиенты МКБ смогут мгновенно оплачивать покупки в случаях, когда контрагент записывает номер, по которому нужно осуществить перевод, на листке бумаги или на табличке с напечатанным телефонным номером. Алгоритмы системы Smart Engines распознают как рукописный, так и напечатанный номер телефона, как только тот попал в объектив камеры смартфона. Распознавание выполняется в режиме реального времени в видеопотоке на мобильном устройстве пользователя.

Скорость и точность распознавания Smart Engines обеспечивают собственные запатентованные разработки компании в области ИИ. Программные продукты Smart Engines не содержат внешних компонентов, поддерживает отечественные вычислительные платформы и включены в реестр российского программного обеспечения Минцифры.

«Высокое качество и скорость распознавания являются результатом научной работы ученых и исследователей Smart Engines в области создания новых архитектур сверхлегких нейронных сетей. И мы рады, что благодаря сотрудничеству с МКБ наши научные разработки находят прикладное применение среди миллионов людей по всей стране», – сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

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«Улучшение клиентского пути и совершенствование качества сервиса невозможно без применения новейших технологических продуктов. Это особенно важно сегодня, когда конкуренция за клиента выросла. Решение наших партнеров из Smart Engines сократило время и повысило удобство пользователей «МКБ онлайн» на совершение денежных переводов через СБП», – отметил Владислав Ермаков, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ.