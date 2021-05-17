Спецпроекты

«КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Производитель семян KWS открывает собственный онлайн-магазин в России для фермеров и агропредприятий. В ассортименте магазина будут представлены семена озимой гибридной ржи KWS.

Это решение стало логическим продолжением политики компании, направленной на создание цепочки полного цикла поставки семян – от производства до прямых продаж.

«Мы нацелены на использование инновационных подходов и технологий для создания ценностного предложения для наших потребителей. Компания держит вектор в сторону цифровизации бизнес-процессов с учетом потребностей диджитал-экономики новой эпохи, - подчеркивает Сергей Колесников, директор бизнес-подразделения КВС РУС «Зерновые и масличный рапс». – eCommerce позволит повысить доступность и удобство использования самого передового инструментария для наших клиентов и партнеров. Мы видим большой потенциал в eCommerce для развития нашего бизнеса, повышения финансовых результатов, автоматизации бизнес-процессов и эффективного отслеживания всех уровней воронки продаж».

Гибридная рожь KWS – это высокотехнологичная культура, которая сочетает в себе все достоинства ржи как вида: пластичность, адаптивность, устойчивость к болезням, вредителям и почвенно-климатическим факторам внешней среды. Кроме того, она отличается высокой урожайностью (до 130 ц/га), стабильностью и качеством конечной продукции. Широкий портфель гибридов KWS позволяет подобрать определенный гибрид с максимальным раскрытием своего генетического потенциала в зависимости от региона возделывания, климатических условий и почв. Для российского рынка это особенно важно, учитывая огромную территорию РФ с большим разнообразием климатических зон и почв.

С онлайн-магазином KWS будет просто подобрать и приобрести подходящие семена с использованием «умных фильтров» и получить специальные скидки, пройдя простую систему регистрации на сайте магазина.

В реализации проекта eCommerce компания КВС РУС в первую очередь опирается на необходимость обеспечения безопасности путем минимизации личных встреч и экономии времени наших клиентов на контрактование, что будет обеспечено, в первую очередь, за счет упразднения бумажного документооборота. Мы готовы предоставлять покупателям прозрачные условия приобретения семян, что является результатом нашей открытой политики ценообразования. Приобретение семян в «один клик» должно стать важным конкурентным преимуществом в век цифровизации экономических процессов.

Другие материалы рубрики

В России в разы подорожали жесткие диски

Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни

Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси»

Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести

Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам»

Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Техноблог

PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно?

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России