Платформа CICADA8 ETM вошла в Единый реестр российского ПО

Компания CICADA8 сообщает о том, что платформа управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 ETM (Eternal Threats Management) вошла в Единый реестр российского программного обеспечения по классу «Средства обнаружения угроз и расследования сетевых инцидентов». Это обеспечивает возможность применения CICADA8 ETM в государственном секторе и других организациях, к которым предъявляются законодательные требования в части импортозамещения ПО. Об этом CNews сообщили представители CICADA8.

Для вхождения в Единый реестр российского программного обеспечения продукт должен соответствовать требованиям Минцифры России к его правообладателю, исходному коду и компонентам, а также процессам управления и хранения данных. Выполнение этих требований означает, что продукт является отечественной разработкой и будет доступен для российских пользователей вне зависимости от каких-либо внешних факторов.

«Внесение CICADA8 ETM в Единый реестр российского программного обеспечения – важный шаг в развитии продукта, поскольку это повышает доверие заказчиков к решению и открывает путь к его применению в организациях, которые ведут процесс импортозамещения. С получением статуса российского ПО платформа сможет найти широкое применение в государственных корпорациях и органах исполнительной власти», – сказал Сергей Колесников, технический директор компании CICADA8.

Использование решений, включенных в Единый реестр российского ПО, позволяет снизить риски влияния геополитической ситуации на бизнес-процессы компаний, поскольку исключают возможность внезапного прекращения работы производителей ПО на территории России. Кроме того, лицензии на такие продукты не облагаются НДС, благодаря чему заказчики могут экономить до 20% от стоимости программного обеспечения.

Платформа управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 ETM помогает компаниям в реальном времени мониторить текущий уровень защищенности внешнего периметра, в динамике отслеживать ИТ-активы, бороться с теневыми активами и контролировать безопасность цифрового периметра. Кроме того, платформа включает модуль защиты бренда, который обеспечивает поиск и блокировку фишинговых страниц, мониторинг утечек и публикаций об инцидентах кибербезопасности у заказчика в СМИ и социальных сетях. Это обеспечивает компаниям возможность проактивно повышать свою защищенность и оперативно реагировать на возможные кибератаки.

CICADA8 ETM позволяет сократить срок выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре заказчиков до нескольких дней, тогда как обычно у компаний уходит на это около двух месяцев. При этом CICADA8 ETM не только проверяет защищенность известной внешней инфраструктуры компаний, но и обнаруживает всю возможную поверхность атаки, включая те рабочие станции, серверы и системы, которые еще не успели попасть под контроль служб информационной безопасности.