Accenture: сдвиги в мировой экономике превысят 3 триллиона долларов

Эпидемия коронавируса привела к тому, что люди проводят больше времени дома, отказываются от авиаперелётов и меняют свои привычки в расходах. Результаты исследования Accenture говорят о том, что в связи с изменением потребительского поведения, компании могут столкнуться со сдвигом с мировой экономике, оцениваемым более чем в 3 триллиона доллара.

В исследовании «Большой сдвиг ценностей» аналитики Accenture на основе макроэкономической модели, которая включает данные 38 тысяч компаний из 25 отраслей, а также информацию о расходах домашних хозяйств в 15 странах, на которые приходится примерно 80% мирового ВВП, проанализировали долгосрочные изменения в поведении потребителей.

Потребители всё больше времени проводят дома, поэтому более 2 триллионов долларов ежегодных доходов могут потерять рестораны, традиционная розничная торговля и рынок коммерческой недвижимости. Изменения в потребительских расходах могут привести к тому, что совокупный объём отраслей, работающих с конечными покупателями, сократится за год на 687 миллиардов долларов.

Если существующее сокращение авиаперелетов сохранится в долгосрочной перспективе, то до 318 миллиардов долларов из этой индустрии будет поступать в иные отрасли и экосистемы.

«Последствия сегодняшних изменений в потребительском поведении изменят отрасли промышленности и их экосистемы. Компании должны быть готовы к этому, чтобы открыть для себя новые ценности и удовлетворять потребности клиентов», — сказала Кэтлин О'Райли, глава Accenture Strategy.

Согласно последнему исследованию Accenture Consumer Pulse, почти три четверти (73%) респондентов планируют ближайшие шесть месяцев проводить свободное время дома. Это оказывает влияние на традиционную индустрию розничной торговли и досуга, поэтому денежные потоки покупателей перенаправляются к бизнесам, предоставляющим услуги электронной коммерции и цифровые развлечения.

«Новая реальность требует от компаний реорганизации своей деятельности; пересмотра бизнес-процессов, еще большего применения цифровых технологий и поиска новых способов взаимодействия с клиентами и потребителями. При правильном и быстром подходе к изменениям у компаний есть шанс получить преимущество и увеличить долю рынка. Использование цифровых технологий при построении доверительных отношений, основанных на понимании потребностей и поведения потребителей, является ключом к будущему успеху», — сказал Марко Спациани Теста, руководитель департамента потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии и транспорта, Accenture в России и Казахстане.

Данные Accenture показывают, что деловые поездки будут восстанавливаться дольше всего. Снижение спроса на авиаперелеты оказало глубокое влияние на экосистему путешествий и затронуло всю связанную с индустрией цепочку: от непосредственно авиакомпаний, аэропортов и производителей самолетов до гостиничных сетей, энергетических и ресурсных компаний. Аналитики Accenture при этом отмечают, что люди все равно будут брать отпуск и отдыхать, поэтому «отпускное» время потребителей и их расходы будут перемещаться в такие сектора экономики как внутренний туризм, цифровые развлечения и отдых на природе.

«Безусловно пандемия COVID-19 и сдвиг ценностей, связанный с вынужденными изменениями привычного образа жизни и, как следствие, моделей потребления, оказали и будут оказывать долгосрочный эффект на корпоративный сектор. Уже сейчас очевидно, что базовым фактором успеха является способность компании “слышать” своего клиента, понимать его текущие и перспективные потребности, а также способность быстро реагировать и перестраиваться в ответ на изменения», — отмечает Андрей Скорочкин, руководитель департамента «Стратегия» Accenture в России и Казахстане.

По мнению экспертов Accenture в России, пандемия показала, что российские компании с высоким уровнем цифровой зрелости и гибкими моделями управления более устойчивы и эффективны.

«Более того, на культурном уровне, мы видим растущий спрос не только со стороны сотрудников, но и со стороны клиентов на изменения принципов управления, корпоративной культуры, внутренней среды компаний. Ограничения, связанные с пандемией, трансформировались в усиленный спрос на “бизнес с человеческим лицом”: открытые системы управления и долгосрочные связи с контрагентами, ответственные инновации и потребление, следование принципам устойчивого развития, инклюзивную среду. И сотрудники, и потребители хотят иметь дело с компаниями, которые стремятся сделать мир лучше, а не только быть успешными финансово. С бизнесом, у которого есть Идея с большой буквы. Таким образом, вызов и возможность текущего момента состоит в том, чтобы “настроить” симбиоз цифровых решений и новых архитектурных подходов с изменениями корпоративной культуры и новыми гибкими моделями управления. Людям нужен свежий воздух», — добавляет Андрей Скорочкин.