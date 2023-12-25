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Исследование Konica Minolta: российский бизнес определился с приоритетами развития ИТ-решений на 2024 год

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и издание «Открытые системы» провели отраслевое исследование ИТ-зрелости компаний. Эксперты выяснили приоритетные направления стратегии развития цифровых решений на 2024 г.

По данным исследования, начиная с 2022 г. представители отечественного бизнеса выделяют несколько приоритетных направлений развития корпоративной ИТ инфраструктуры, обеспечивающей эффективную настройку бизнес-процессов и функционирования компаний.

Согласно опросу, в тройку лидеров вошли: системы электронного документооборота (СЭД) с 43%, системы управления предприятием ERP и MES (45%), а также решения по управлению взаимоотношениями с клиентами CRM (32%). В 2024 году эти направления также останутся ключевыми.

Респонденты уточнили, что за последние два года приоритеты по развитию критически важных для функционирования предприятия ИТ-систем практически не меняются. Для части из них главной задачей 2024 г. станет миграция с продуктов, более не поддерживаемых зарубежными вендорами, на российские решения.

Компании, которые остались на иностранном ПО или ещё не приняли решение о переходе на отечественные продукты, в основной массе относятся к представителям среднего уровня с АРМ до 500 единиц. В первую очередь импортозамещаются крупные компании с численностью АРМ 500+. Таким образом, результаты исследования показывают, что процесс импортозамещения и переход с зарубежных решений ещё активен и продолжится в 2024 г.

Примечательно, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, около половины респондентов (44%) заявили о сохранении объемов финансирования автоматизации бизнеса. При этом треть участников исследования планируют увеличить бюджет на автоматизацию в 2024 г.

Из новых перспективных направлений развития ИТ-систем участники исследования выделили RPA, AI/ML, Process Mining и нейросети. Наибольший рост интереса пришёлся на нейросети и AI/ML: 30% против 19% в 2022 г.

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Углубляясь в планы развития сферы ИТ-систем на 2024 г., эксперты Konica Minolta отмечают зависимость предпочтений компаний от их отраслевой специфики. Например, среди опрошенных компаний промышленного сектора (56%) развитие ERP-систем в первую очередь определяется как наиболее приоритетное направление 2024 г. В свою очередь, около 45% участников ИТ-/телеком-сектора отдают предпочтение развитию в 2024 г. направления AI/ML и нейросетям. Примерно 65% из представителей финансового сектора сосредоточат свои усилия в направлении развития CRM-систем. Компании из других отраслей отметили равнозначную заинтересованность в развитие СЭД и ERP.

«Представители бизнеса, принявшие участие в исследовании, неоднократно заявляли о своем намерении вкладывать ресурсы в развитие систем, совершенствующих бизнес-процессы компании. Главный посыл – это создание надежного фундамента, который будет служить залогом успеха бизнеса при любых условиях. Например, почти в 70% компаний-респондентов сотрудники работают удаленно, а гибридный режим, который предполагает высокий уровень зрелости ИТ-систем, стал для них превалирующим режимом работы», – сказал Егор Говорков, руководитель группы продуктового маркетинга офисных и ИТ-решений компании Konica Minolta.

Исследование проводилось с февраля по ноябрь 2023 г. Аналитики Konica Minolta оценивали уровень ИТ-зрелости российский компаний, функциональные области, затронутые автоматизацией (ДО, RPA, ITSM), а также приоритетные предпочтения развития корпоративных ИТ-систем на 2024 г.

В опросе приняли участие руководители ИТ-департаментов 150 компаний из более 10 отраслей экономики. Значительную долю среди участников исследования составили компании из трёх областей: производство (24%), телеком и ИТ (16%), а также финансовый сектор (13%). Из них 71% респондентов территориально расположены в Центральном регионе, а 19% опрошенных компаний представляют Северо-Западный регион.

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