«Лента» объединила флагманские технологии для ритейла в новом гипермаркете

В ноябре в Санкт-Петербурге «Лента» открыла флагманский гипермаркет в новом формате. Ритейлер изменил традиционное расположение секций и улучшил систему освещения, разнообразил ассортимент и запустил кафе в торговом зале. В «Ленте» работают все популярные технологии для ритейла последнего поколения: сенсорные кассы с двумя большими экранами для покупателя и кассира, модули приема наличных в кафе, мультимедийные прайс-чекеры, решения для самообслуживания.

Для классического формата обслуживания ритейлер установил 28 сенсорных касс Set Touch компании CSI. «Каждая состоит из двух больших LCD-дисплеев — для кассира и покупателя. Высокая производительность, удобный интерфейс, индивидуальная настройка решения и яркий экран — все это позволяет кассиру быстрее выполнять кассовые операции и делает его работу комфортнее по сравнению с традиционной кнопочной кассой. Второй сенсорный дисплей, помимо базовой функции отображения списка товаров и цен, станет дополнительным каналом коммуникации, который позволит демонстрировать различный контент, собирать обратную связь, а также предоставлять интерактивный и персонализированный сервис для наших покупателей. Кассовое оборудование дополняют биоптические имидж-сканеры Datalogic, которые моментально считывают линейные и двумерные штрих-коды любой сложности, что немаловажно в рамках грядущего расширения категорий маркированной продукции», — сказал начальник отдела фронт-офисных систем и оборудования сети «Лента» Сергей Савельев.

Покупатели, которые выбирают классический формат обслуживания, легко проверят цены прямо в торговом зале — на мультимедийных прайс-чекерах CSI. Они показывают изображение товара, обычную и акционную цену, а также могут использоваться для демонстрации персональных предложений и расширенной информации по товарам.

В кафе две сенсорные кассы. Одна из них предназначена для индивидуальных заказов и позволяет покупателям самостоятельно оплачивать товар, а повару — не прикасаться к деньгам и соблюдать все санитарные нормы. В решении вместе с кассовой программой Set Touch использован отказоустойчивый модуль приема наличных японской компании Glory. Он распознает поступающие от покупателя купюры и монеты и выдает сдачу, позволяя исключить ошибки и потери при расчете.

Ритейлер также предлагает несколько вариантов самостоятельной оплаты покупок, объединенных зоной самообслуживания. Для покупателей с небольшой корзиной работает восемь касс самообслуживания. Клиентам с крупными покупками предлагается 120 терминалов самостоятельного сканирования с решением «Лента скан», которые позволяют сканировать товары прямо в торговом зале. Покупки можно сразу упаковать, а расчет произвести удобным способом на одной из шести станций оплаты. Решения зоны самообслуживания для «Ленты» внедряет CSI. По итогам первого месяца работы ими воспользовалась четверть покупателей нового гипермаркета.