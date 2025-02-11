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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
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Стайлер



11.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 1
25.06.2024 Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами 1
07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM 1
03.03.2023 Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей 1
20.02.2023 Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM 1
16.11.2022 Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
24.02.2021 Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM 1
16.02.2021 Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
28.02.2014 Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews 1
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта 1
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 1
21.02.2011 Осторожно! Лучшие подарки по версии ZOOM.CNews на 23 февраля 1
20.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для мужчин 1
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера 1
30.07.2007 Плойки и электробигуди: приборы для укладки волос 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Стайлер и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2054 11
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 4
Samsung Electronics 10279 3
Apple Inc 12130 3
LG Electronics 3617 2
HP Inc. 5689 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
STARWIND 27 2
Xiaomi 1744 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 599 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 44 2
Logitech 421 1
Supra 35 1
JVC Kenwood 416 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Merlion - Мерлион 807 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Binatone 20 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
ZyXEL Nebula 40 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1263 1
Timberk 24 1
Kitfort 58 1
Комплит - Complete 95 1
Braun GmbH 76 8
Groupe SEB - Rowenta 44 5
Beurer - Бойрер 18 5
Dyson 122 4
Hansa - Ханса 114 4
Groupe SEB - Tefal 91 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1350 2
Связной ГК 1371 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
UMA - United Music Agency 40 1
Miele - Миле 134 1
Swarovski AG 73 1
Daikin Industries 46 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Hugo Boss 8 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 78 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Haier - Candy Group - Канди 97 1
Bugatti 17 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9635 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12505 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7617 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2136 8
Триммер - Trimmer 54 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12067 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 7
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6399 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6055 6
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1013 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1339 5
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 633 5
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 172 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 357 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24227 5
Аксессуары 3892 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1423 5
Блендер 96 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 229 4
Тостер 68 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 4
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50776 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2188 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5316 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 715 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 67 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1913 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1141 3
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 142 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2990 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2244 3
Наушники - Headphones 4020 3
Силиконы - полиорганосилоксаны 258 3
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 3
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 3
Xiaomi MiJia Electric Shaver 3 3
Panasonic ES - электробритвы 10 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7097 2
Google Android 14040 2
Apple iOS 7831 2
Dyson Airwrap - фен и фен-щётка 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 2
Bosch ProSalon Sleek Stylist - Bosch PHA - Bosch Quattro-Ion - фен стайлер 5 2
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 2
Braun CrossHair - Braun Pulsonic - электробритвы 4 2
Braun Satin Hair - фен 2 2
Philips PT - Philips S - серия электробритв 5 2
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 2
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 13 2
Apple macOS 2069 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 629 1
Apple iPadOS 105 1
Logitech MX 26 1
Philips VisaPure - Прибор для очищения кожи 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Groupe SEB - Rowenta CF 1 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Groupe SEB - Rowenta CV 1 1
Anker Eufy 8 1
Microsoft Security Essentials - MSE 135 1
Groupe SEB - Rowenta Prolight 2 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 52 1
Apple iPhone 6 4861 1
Haier - Candy CDP - посудомоечная машина 3 1
Polaris IQ Home 28 1
Dyson Cinetic 6 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 428 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
Xiaomi MiJia 18 1
Яндекс.Маркет 944 1
Apple iPhone 12 220 1
Bosch StyLine 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Малышева Елена 3 1
Тимкина Александра 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144978 9
Япония 13297 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 3
Франция - Французская Республика 7859 3
Европа 21793 3
Германия - Федеративная Республика 12700 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Южная Корея - Республика 6658 2
Италия - Итальянская Республика 4357 2
Земля - планета Солнечной системы 10391 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52183 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17097 2
Дания - Королевство 1298 1
Словения - Республика 249 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1034 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13333 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17446 1
Германия - Берлин 715 1
Испания - Королевство 3715 1
США - Флорида 767 1
Швеция - Королевство 3622 1
Польша - Республика 1964 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Европа Западная 1482 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Франция - Бордо 28 1
Америка Северная - Ниагарский водопад 5 1
Италия - Милан 161 1
Япония - Осака 141 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5545 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24194 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4026 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8713 5
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6264 4
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1255 4
Ergonomics - Эргономика 1599 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1395 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 504 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5779 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1065 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 3
Зоология - наука о животных 2616 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29199 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1737 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 182 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 291 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 693 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1037 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 2
Ботаника - Растения - Plantae 1046 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 795 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 277 2
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1001 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 327 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1754 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4012 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Международный женский день - 8 марта 330 6
Red Dot Design Award 55 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
iF Design Awards 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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