Новинка в мире ухода за волосами – фен Dreame Hair Miracle: магия в каждой пряди волос!

Компания Dreame Technology с гордостью представляет свою новейшую разработку – фен Hair Miracle. Настоящий люксовый продукт, сочетающий в себе стильный дизайн и передовые технологии, которые обеспечивают волосам профессиональный уход в домашних условиях.

Изюминкой Hair Miracle является выбор из пяти дополнительных насадок, которые находятся в одной упаковке. «Одна покупка и пять впечатлений», включающих в себя насадку с ароматической капсулой, насадку для гладкости длины, концентратор для разглаживания волос, концентратор для стайлинга и диффузор. Самая необычная из всех – насадка с ароматической капсулой, содержащая 7 натуральных экстрактов. Запатентованная технология создания арома-капсулы Emotitech® позволяет равномерно распределить молекулы экстрактов по волосам, обеспечивая им питание, увлажнение и восстановление защитного барьера кожи головы. Каждый картридж содержит в себе энергию пяти растительных ингредиентов, которые сохраняют аромат до 8 часов и благотворно влияют на кожу головы, а также качество волос.

Еще одним из ключевых преимуществ нового фена Hair Miracle является обновленный инновационный мотор. Высокоскоростной бесщеточный двигатель с частотой вращения 130000 об/мин обеспечивает быструю и эффективную укладку волос и сохраняет их здоровье. Скорость воздушного потока – 70 м/с – мгновенно достигает корней волос и обеспечивает сушку всего объема за 2 минуты.

Кроме того, Hair Miracle оснащен интеллектуальным контролем температуры, обеспечивающим комфортный поток воздуха на выходе и защищающий ваши волосы от повреждений. Концентрация 300 миллионов отрицательно заряженных ионов/см³ нейтрализует статическое электричество, закрывает кутикулу и удерживает влагу, обеспечивая при этом гладкость волос.

Роскошный дизайн Hair Miracle также не оставит никого равнодушным. Кожаная ручка и элегантный, стильный кожаный кейс в коричневом цвете, двухслойный воздухозаборный фильтр-сетка, гальваническое покрытие – все эти яркие детали делают этот продукт подходящим вариантом для тех, кто ценит качество и стиль. Новый фен Hair Miracle – идеальное решение как для собственного пользования, так и для подарка.

Создайте свой неповторимый образ с помощью инновационного фена Hair Miracle от Dreame.