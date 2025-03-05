Новые грани красоты и ухода за волосами вместе с Dreame AirStyle Pro!

Бренд Dreame выпускает новинку для эффективного и быстрого ухода за волосами, которая совмещает в себе фен и стайлер - Dreame AirStyle Pro. Dreame AirStyle Pro предлагает семь магнитных насадок, каждая из которых поможет воссоздать идеальную салонную укладку. Стайлер c автоматическрй накруткой волос подойдет для создания локонов. Благодаря технологии Jet Reflux Effect стайлер надежно захватывает пряди, обеспечивая их равномерную закрутку и не допуская появления выбившихся волосков. После укладки волосы выглядят естественно и приобретают вид структурных и объемных локонов. Для избежания путаницы в том, в какую сторону крутить пряди, предусмотрены отдельные стайлеры для накрутки левой и правой стороны, что позволяет создать идеальную прическу с первого раза. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

В комплект также входит насадка для непослушных волос: с помощью линейного расположения подачи воздуха она разглаживает волосы, придает им блеск и гладкость. Для различных типов волос предусмотрены свои насадки. Для тонких волос и чувствительной кожи головы – мягкая щетка для разглаживания волос, которая убирает натяжение пряди благодаря сферической форме, для более жестких и кудрявых волос – щетка с коническими зубьями, она борется с запутыванием и бережно разделяет пряди. Чтобы придать дополнительный объем можно использовать круглую щетку. Благодаря улучшенному захвату и увеличенному расстоянию между зубьями легко добиться профессионального салонного результата без лишних усилий с отдельным феном и расческой. Аккуратная укладка и объем формируются за счет формы щетки.

Кроме того, стайлер оснащен насадкой-феном. Высокоскоростной фен и суженная конструкция насадки позволяют создать концентрированный поток воздуха и ускорить процесс сушки.

Ручка фена и кейс для хранения комплектующих изготовлены из мягкой зернистой кожи, это не только позволяет удерживать стайлер более надежно и предотвращает проскальзывание, но и придает устройству премиальный и стильный внешний вид.

Эффективный уход без вреда. Бесщеточный двигатель AirStyle Pro поддерживает скорость 110 тыс. об/мин и повышает скорость сушки и укладки благодаря усовершенствованному алгоритму контроля температуры, который производится автоматически с частотой до 300 раз в секунду, предотвращается любое повреждение волос в процессе.

Уход за структурой волос также обеспечивается за счет нелинейного расположения отверстий для сушки. Это позволяет избежать пропущенных участков и растрепанных прядей. Во время укладки и сушки производится равномерное распределение тепла и сводится к минимуму повреждение волос, находящихся рядом с отверстием для выпуска воздуха.

Легкость и удобство. С помощью ползункового переключателя стайлер мгновенно меняет температуру подаваемого воздуха с горячего на холодный, что позволяет зафиксировать локоны и создать более стойкую укладку. Для облегчения работы с устройством Dreame AirStyle Pro также оснащен гибким шнуром, который можно загибать на угол до 37 °, чтобы предотвратить спутывание провода и легко сменить руки в процессе укладки.

Помимо прочего стайлер AirStyle Pro также оснащен двухслойным фильтром. Внутренняя сетка из нержавеющей стали отфильтровывает тонкие волосы и мелкие частицы, а внешняя предотвращает засорение спутавшимися волосами. Вместе с новым AirStyle Pro профессиональная салонная укладка становится доступной в домашних условиях, делая уход за волосами быстрым и эффективным.

Каналы продаж: Официальный сайт Dreame, «МВидео», «Эльдорадо», ДНС и тд. Стоимость стайлера Dreame AirStyle Pro: 44,99 тыс. руб.