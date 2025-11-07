F6 сравнила рынки онлайн-пиратства в России и Белоруссии

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, представила итоги первого сравнительного исследования рынков онлайн-пиратства в России и Белоруссии. Главные выводы: доходы пиратов в Росии в 24 раза выше, чем в Белоруссии, однако выручка пиратов в России падает, а в Белоруссии растет. Точно так же меняется и трафик на пиратские ресурсы. Болee 99% пиратских сайтов, доступных на территории Белоруссии и распространяющих нелегальный контент — русскоязычные. При этом риск заражения вредоносным ПО при посещении пиратских сайтов для белорусских пользователей значительно выше, чем для российских. Об этом CNews сообщили представители F6.

Чей сундук шире

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 на протяжении десяти лет внимательно следят за развитием теневого рынка онлайн-пиратства в России, а в 2025 г. провели первое большое исследование пиратских ресурсов, нацеленных на пользователей в Белоруссии. Специалисты F6 выяснили: различий между сегментами онлайн-пиратства в соседних государствах значительно больше, чем сходства.

Объемы рынка онлайн-пиратства в России и Белоруссии отличаются в десятки раз. Например, в 2024 г., самом неблагоприятном для пиратских ресурсов, направленных на пользователей в России, их общий доход составил $36 млн — в 24 раза больше, чем у пиратских ресурсов, нацеленных на белорусскую аудиторию. Однако тенденции в двух соседних странах отличаются: если организаторы пиратских ресурсов для России за последние два года потеряли суммарно 20% доходов, то в белорусском сегменте онлайн-пиратства доходы увеличились на 12%.

В то же время стоимость показа рекламы СPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) для пиратских ресурсов, доступных в России и Белоруссии, находится примерно на одном уровне. На протяжении нескольких лет на фоне усиления борьбы с пиратскими ресурсами в России и совершенствования антипиратского законодательства, введения специальных механизмов блокировок сайтов и их «зеркал», а также дефицита контента из-за противодействия пиратским CDN и ухода ряда теневых рекламодателей СPM для России и Белоруссии неуклонно снижался. Это указывает на тесную связь между российским и белорусскими сегментами онлайн-пиратства.

В открытом доступе

Пиратам в Белоруссии удалось увеличить доходы благодаря доступности пиратского контента, а также росту трафика на пиратские ресурсы.

Как и в России, в Белоруссии активно развиваются легальные сервисы, онлайн-кинотеатры, которые на условиях подписки предоставляют пользователям доступ к просмотру лицензионного видеоконтента. В России по мере прироста пользователей легальных стримингов трафик поисковых запросов на пиратские порталы сокращается: за 2024 г. падение составило 4%. Однако за это же время трафик поисковых запросов на пиратские ресурсы в Белоруссии увеличился на 7%.

Рост интереса зрителей к пиратскому контенту, который после 2022 г. отмечался и в России, и в Белоруссии, произошел на фоне ухода международных стриминговых платформ и иностранных кинопрокатчиков. В отсутствие у российских онлайн-кинотеатров лицензий на показ многих зарубежных фильмов и сериалов интернет-пираты поспешили заполнить освободившуюся нишу.

Ключевую роль в этой ситуации сыграли защитные механизмы на пути пиратского контента к пользователям. Точнее, для России — наличие «антипиратского» законодательства, предусматривающего дополнительные механизмы оперативных блокировок, а для Белоруссии — отсутствие таких специальных законодательных механизмов. Как следствие, в Белоруссии нет ограничений по просмотру пиратских ресурсов, любой из них можно открывать из поисковика и смотреть без использования средств обхода блокировок.

Специалисты F6 проверили результаты по 50 поисковым запросам популярных фильмов и сериалов. На территории России средняя доля пиратского контента на первой странице поисковой выдачи составила 1%, на территории Белоруссии — 30%.

Донат для пирата

Большая часть пиратских сайтов, доступных на территории Белоруссии и распространяющих нелегальный контент — русскоязычные, свыше 99%. Доля пиратских порталов на белорусском языке, обнаруженных экспертами при изучении ландшафта онлайн-пиратства в республике, составила менее 1%.

Источником генерации пиратского контента на белорусском языке для Белоруссии выступают местные студии озвучки. Причина — в том, что большая часть зарубежных проектов транслируется в стране в официальных источниках в переводе на русский язык.

Для хранения и доставки контента в большинстве случаев используются облачные хранилища (такие как Google Disk) и зарубежные CDN-сервисы. Примечательно, что зачастую в белорусских пиратских плеерах не встроена реклама, в отличие от русскоязычных пиратских CDN, где реклама в плеере выступает одним из основных источников дохода организаторов теневого бизнеса. В отличие от России, в Белоруссии пираты зарабатывают на донатах – добровольных пожертвований от подписчиков.

Специалисты F6 проанализировали пиратские сайты, нацеленные на распространение нелегального контента на белорусском языке.

В результате проверки не обнаружено небезопасных сайтов. Однако при этом большинство ресурсов недостаточно используют современные защитные механизмы. По результатам антивирусной проверки не выявлено признаков вредоносности или подозрительного поведения ни у одного из ресурсов, что формально свидетельствует об их «чистоте» с точки зрения средств антивирусной защиты.

Однако не стоит забывать о том, что большинство пиратского контента на территории Республики Беларусь потребляется через русскоязычные пиратские сайты. Как выяснили ранее специалисты F6, 39% русскоязычных пиратских сайтов оказались опасными, 55% — относительно безопасными, и только лишь 6% — безопасными.

«Результаты нашего исследования приводят к выводу: без разработки и принятия специальных законодательных механизмов, а также усиления правообладателями защиты своих авторских прав в Республике Беларусь тренд на рост прибыли пиратов и недополученной прибыли правообладателей сохранится», – отметила Эвелина Переходюк, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.