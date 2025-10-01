Разделы

Сбербанк и Минцифры Белоруссии открывают новую главу в области цифрового сотрудничества

Сбербанк и Министерство связи и информатизации Белоруссии заключили меморандум о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписи под соглашением поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и министр связи и информатизации Белоруссии Кирилл Залесский. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Меморандум фиксирует стремление сторон развивать партнёрство на благо экономического и социального прогресса обеих стран и максимально использовать существующий потенциал для укрепления двусторонних экономических отношений через внедрение передовых цифровых решений.

Документ открывает широкие возможности для совместной работы по приоритетным направлениям. В фокусе внимания — искусственный интеллект и машинное обучение, цифровизация государственных услуг и поддержка малого и среднего бизнеса с помощью цифровых платформ. Стороны намерены сотрудничать в сфере регуляторных и правовых инициатив, проводить совместные образовательные и исследовательские программы. Особое внимание уделят установлению прямых деловых контактов между организациями России и Белоруссии.

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR
Цифровизация

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня мы объединяем нашу экспертизу для совместного прорыва в области искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Совместная работа «Сбера» и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, двусторонние исследовательские и образовательные программы помогут создать передовые ИИ-решения для бизнеса и государства. Так что этот подписанный меморандум — инвестиция в будущее технологических отраслей наших стран, которая принесёт отдачу уже в ближайшей перспективе».

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Белоруссии: «Для Республики Беларусь цифровизация и развитие искусственного интеллекта являются стратегическими приоритетами. Мы высоко ценим многолетний опыт и уникальные компетенции Сбербанка в этой сфере, а также их вклад в формирование современной цифровой экосистемы Российской Федерации. Уверен, что подписание меморандума и двустороннее сотрудничество позволят нам эффективно обмениваться лучшими практиками, внедрять инновации и тем самым открыть новую главу в цифровом развитии наших государств».

