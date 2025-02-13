Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Токбулатов Антон



13.02.2025 «Яндекс» улучшил навигацию для доставки последней мили 1
23.08.2024 API «Яндекс Карт» предложат бизнесу новые способы оптимизировать маршруты 1
18.12.2023 API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт» 1
10.10.2023 «Яндекс» представил бизнесу технологии для разработки собственной навигации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Токбулатов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7399 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3887 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
Монохромное изображение - Monochrome image 623 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1570 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3548 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11182 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1749 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3890 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1414 1
Google Android 14041 3
Apple iOS 7832 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 506 3
Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 8 2
Яндекс.Навигатор 102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24200 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18607 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 239 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще