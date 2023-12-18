API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»

API «Яндекс карты» представили «Редактор стилей карт» — новый бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, который будет полезен предпринимателям, разработчикам и веб-дизайнерам сайтов и приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс карт».

Теперь не нужно писать код вручную и тратить время, чтобы оформить карту в фирменном стиле компании — интерфейс «Редактора стилей карт» поможет справиться с задачей легко и быстро. В «Редакторе» можно выбрать нужный стиль карты, а затем при помощи ползунков настроить детализацию ландшафта, дорог, зданий, подписей и других элементов, убрав при необходимости ненужные. Всего представлено три стиля карт: универсальный, серый и монохромный. Каждый из них доступен в дневной и ночной темах. Монохромный стиль позволяет выбрать необходимый оттенок оформления по HEX-спектру цветов.

Полученный дизайн можно экспортировать в формате JSON-файла, чтобы интегрировать на сайт, передать коллегам или доработать позже, если потребуется. Редактор стилей карт совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому добавить стилизованную карту можно как на сайт или отдельную веб-страницу, так и в приложения на iOS и Android.

«Нам важно создавать для клиентов комфортный опыт взаимодействия с продуктами API «Яндекс карт» на всех этапах. Поэтому мы разработали «Редактор стилей», с которым адаптировать карту без потери функциональности так же просто, как менять обои на рабочем столе компьютера. Это позволит бизнесу решать задачи эффективнее. Например, отобразив свои пункты выдачи на карте, компания может также убрать с неё лишние элементы — другие объекты, мелкие дороги, подписи и т. д. Это поможет тем, кто заказывает доставку, сосредоточиться на самом важном и быстрее найти удобный пункт выдачи», — сказал Антон Токбулатов, руководитель проектов API «Яндекс карт».

Попробовать функционал «Редактора стилей карт» можно бесплатно на странице инструмента сайта API «Яндекс карт».

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API «Яндекс карты» — это набор программных библиотек, которые позволяют бизнесу использовать актуальные картографические данные, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.