Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»

API «Яндекс карты» представили «Редактор стилей карт» — новый бесплатный инструмент для кастомизации интерактивных карт, который будет полезен предпринимателям, разработчикам и веб-дизайнерам сайтов и приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс карт».

Теперь не нужно писать код вручную и тратить время, чтобы оформить карту в фирменном стиле компании — интерфейс «Редактора стилей карт» поможет справиться с задачей легко и быстро. В «Редакторе» можно выбрать нужный стиль карты, а затем при помощи ползунков настроить детализацию ландшафта, дорог, зданий, подписей и других элементов, убрав при необходимости ненужные. Всего представлено три стиля карт: универсальный, серый и монохромный. Каждый из них доступен в дневной и ночной темах. Монохромный стиль позволяет выбрать необходимый оттенок оформления по HEX-спектру цветов.

Полученный дизайн можно экспортировать в формате JSON-файла, чтобы интегрировать на сайт, передать коллегам или доработать позже, если потребуется. Редактор стилей карт совместим с программными библиотеками JS API 3.0 и MapKit SDK, поэтому добавить стилизованную карту можно как на сайт или отдельную веб-страницу, так и в приложения на iOS и Android.

3.jpg

API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»

«Нам важно создавать для клиентов комфортный опыт взаимодействия с продуктами API «Яндекс карт» на всех этапах. Поэтому мы разработали «Редактор стилей», с которым адаптировать карту без потери функциональности так же просто, как менять обои на рабочем столе компьютера. Это позволит бизнесу решать задачи эффективнее. Например, отобразив свои пункты выдачи на карте, компания может также убрать с неё лишние элементы — другие объекты, мелкие дороги, подписи и т. д. Это поможет тем, кто заказывает доставку, сосредоточиться на самом важном и быстрее найти удобный пункт выдачи», — сказал Антон Токбулатов, руководитель проектов API «Яндекс карт».

Попробовать функционал «Редактора стилей карт» можно бесплатно на странице инструмента сайта API «Яндекс карт».

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году
поддержка ит-отрасли

***

API «Яндекс карты» — это набор программных библиотек, которые позволяют бизнесу использовать актуальные картографические данные, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

Ozon запустил «Uber для грузовиков»

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще