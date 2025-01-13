Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30%

Системный интегратор и разработчик Navicon оценил рост отечественного рынка решений для бизнес-аналитики (BI) в 30% по итогам 2024 г. В 2023 г. прогнозировалась динамика на уровне 30-40%. Аналитики Navicon считают, что рынок BI в России стабилизируется, определяются лидеры среди поставщиков аналитических продуктов и уже начались полномасштабные проекты — в 2025 г. стоит ожидать увеличения сегмента на том же уровне или чуть медленнее.

По оценкам участников рынка, объем российского сегмента BI уже по итогам 2023 г. составил 58,7 млрд руб. И в следующие несколько лет, по прогнозам Navicon, он будет увеличиваться минимум на 30% в год — это во многом обусловлено тем, что data-решения все чаще становятся центральным звеном ИТ-инфраструктуры в компаниях.

Помимо этого, в Navicon связывают стремительный рост рынка с переходом к активной стадии импортозамещения со стороны крупного бизнеса, а также более внимательным отношением их топ-менеджмента к качеству данных. Компании, которые на протяжении нескольких лет поддерживали западную инфраструктуру из-за сложности и ресурсоемкости проектов миграции, отказываются от импортных решений из соображений надежности и необходимости масштабироваться.

Кроме того, высокая динамика BI-сегмента объясняется доступом клиентов к более качественным, функциональным продуктам от российских поставщиков — вендоры вынуждены стремительно развивать продуктовые линейки в условиях растущей конкуренции. В итоге бизнес все чаще отдает предпочтение российскому ПО: за последние три года доля внедрений зарубежных BI-решений сократилась с 90% до 23%, в то время как доля российских решений увеличилась с 9% до 68%.

Сегмент BI занимает все более важное место в российском ИТ и задает тренды для всего ИТ-рынка. Эксперты Navicon выделили ключевые из них.

Тренд 1. Внимание к безопасности и надежности ML- и AI-инструментов.

Интеллектуальные инструменты быстро проникают во все сегменты ИТ. Однако именно на рынке BI больше всего озабочены вопросами их безопасного применения для работы с данными. Поэтому здесь развиваются такие перспективные направления, как, например, федеративное машинное обучение — этот подход позволяет обучать ML-модели в ИТ-контуре заказчика, без передачи данных внешним подрядчикам.

Вместе с тем на рынке уже появляются генеративные модели, которые способны работать в изолированном контуре без подключения к интернету. С их помощью можно осуществлять генерацию и визуализацию данных по запросу, создавать отчеты и аналитические выводы на основе имеющихся данных, а также проводить поиск информации через чат.

Тренд 2. Создание внутренних центров компетенции

Создание внутренних центров компетенции для комплексного управления импортонезависимой ИТ-инфраструктурой становится ключевым инструментом повышения эффективности бизнеса. В таких инициативах с самого начала проекта внедрения в него вовлекают экспертов со стороны компании и обучают их. Они не только становятся амбассадорами автоматизации в бизнесе, но и способны в перспективе самостоятельно поддерживать развернутые в компании ИТ-решения, масштабировать их, участвовать во внедрении новых продуктов.

Тренд 3. Гибкая data-инфраструктура

Ранее у компаний была возможность выстраивать data-инфраструктуру таким образом, чтобы все решения были от одного вендора и закрывали максимально широкий пул задач. Многие ею пользовались. С переходом на отечественное ПО это стало сложно — на российском рынке пока нет полноценных аналогов западных ИТ-экосистем. К тому же многие заказчики столкнулись с необходимостью снизить затраты на развитие ИТ-инфраструктуры, поэтому стали делать выбор в пользу лишь той функциональности, которая необходима в конкретный момент времени. На рынке стал набирать популярность подход, при котором выстраивается гибкая data-экосистема, в которой каждый продукт закрывает конкретный пул задач, а новые технологические решения легко встраиваются в текущий набор решений.

Тренд 4. Расширение возможностей Self-Service-аналитики и снижение зависимости от ИТ-отделов

Сегодня многие BI-поставщики утверждают, что предлагают функциональность Self-Service-аналитики, однако на практике чаще всего это означает лишь тот факт, что сотрудник компании может самостоятельно создавать аналитические дашборды, не привлекая ИТ-специалистов. Тем временем, понятие Self-Service на рынке расширяется. Сейчас оно подразумевает предоставление пользователям возможности самостоятельно управлять всем процессом взаимодействия с BI-инструментом:

от подключения к источникам данных и возможности преобразования данных до гибкого анализа с использованием различных инструментов.

Пока такой уровень Self-Service готовы предложить единицы поставщиков на рынке.

Тренд 5. Участие заказчиков, ИТ-компаний и вузов в образовательных проектах

Трехстороннее сотрудничество между вузами, ИТ-компаниями и бизнес-заказчиками позволяет решать несколько ключевых задач. Вузы, привлекая квалифицированных ИТ-специалистов к разработке курсов, обеспечивают фундаментальную подготовку кадров. Будущие ИТ-специалисты не только получают сильную теоретическую базу, но и участвуют в работе над реальными ИТ-проектами.

ИТ- и бизнес-компании, в свою очередь, имеют возможность приглашать лучших студентов на стажировки и трудоустройство. Например, Navicon второй год подряд сотрудничает с Высшей школой экономики, участвуя в разработке образовательных программ и курсов по специальности «бизнес-информатика».

Павел Туровец, директор по консалтингу Navicon, сказал: «На базе российских BI-решений уже можно удовлетворить до 80% запросов бизнеса в области аналитики. Поэтому конкуренция среди вендоров переходит в другую плоскость: пользователям BI-систем уже недостаточно получить лишь базовую функциональность. Заказчики хотят безопасно работать с информацией и аналитикой, используя самые прогрессивные решения для ускорения процесса. Постепенно именно рынок аналитических решений, где уже сейчас активно применяется генеративный ИИ, станет одним из лидеров в российском ИТ с точки зрения инноваций».