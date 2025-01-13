Туровец Павел
|13.01.2025
|Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30% 1
|15.05.2019
|Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры» 1
Туровец Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 284 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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