В российских компаниях вдвое выросло число сервисных обращений по сетевой инфраструктуре

По данным центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», число заявок на ремонт и обслуживание корпоративного сетевого оборудования в 2025 г. выросло более, чем в два раза. Основными причинами всплеска стали критический износ западного оборудования, рост доли российских решений и усложнение корпоративного ИТ-ландшафта. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Согласно внутренней аналитике сервисных обращений заказчиков «К2Тех» число инцидентов начало расти с 2022 г. и на конец 2024 г. увеличилось на треть. Пик пришелся на 2025 г.: объем обрабатываемых специалистами заявок на ремонт и обслуживание вырос на 120% по сравнению с предыдущим годом. При этом рост числа заказчиков за этот же период шел в штатном режиме и составил 8%.

Анализ сервисных обращений выявил несколько ключевых тенденций, формирующих аномальный рост инцидентов в сетевой инфраструктуре. Первая связана с устареванием инсталлированной базы оборудования ушедших зарубежных вендоров, в первую очередь Cisco и Huawei. Решения, проработавшие 10-15 лет, начали массово выходить из строя и требовать повышенного внимания к вопросам информационной безопасности, обновлениям и физическому ремонту компонентов.

«Рост сервисных заявок мы видим с момента ухода западных вендоров с рынка, но ситуация с каждым годом усугубляется. Значительная часть оборудования в сетях заказчиков уже достигла предела. Самое частое - выход блоков питания, вентиляторов и линейных карт, особенно в модульных коммутаторах. Плюс растет доля российских вендоров, и на стыке с западными решениями возникают дополнительные инциденты. Дальше риски будут нарастать по экспоненте. Нового оборудования нет, рынок заполнен бу-железом, которое уже отработало свой ресурс. Замены будут жить не 10–15 лет, а пять лет или меньше, при этом доля параллельного импорта сокращается и доступность запчастей снижается. В этих условиях самое разумное - не ждать аварии, а заранее сформировать ЗИП на критичное оборудование и проработать варианты замены», — сказал Юрий Яновский, руководитель направления сервиса телеком-решений и аутсорсинга «К2Тех».

Вторая тенденция обусловлена ростом доли оборудования российских производителей в сетях заказчиков и усложнением корпоративного ИТ-ландшафта. Одновременное использование российского, азиатского и западного оборудования в стеке создает сложный «зоопарк» разрозненных решений, которые с трудом интегрируются друг с другом. И локализовать проблему на стыке этих решений становится в разы сложнее. Поэтому в ближайшие годы ключевым фактором стабильности бизнеса станет не только закупка нового оборудования, но и грамотное выстраивание процессов эксплуатации с учетом специфики гибридных инфраструктур.

«Причина роста инцидентов связана не только с устареванием железа, но и с особенностями его эксплуатации. У многих компаний нет единых стандартов управления сетью, а техническая документация не обновлялась годами. Когда к этому добавляется миграция на российское оборудование и необходимость сращивать решения разных вендоров мы получаем не просто технический сбой, а системную проблему: инженеры вынуждены работать вслепую, методом проб и ошибок. Поэтому оптимальная стратегия сегодня - это регулярный внешний аудит, актуализация документации и внедрение автоматизации. Параллельно необходимо формировать шорт-лист проверенных российских вендоров с обязательным тестированием на своей инфраструктуре, чтобы иметь готовый план замены в случае выхода оборудования из строя или новых требований регулятора», — сказал эксперт по сетевым решениям «К2Тех» Александр Бледных.

По прогнозам экспертов «К2Тех» выход на плато или снижение количества инцидентов произойдет не раньше, чем через пять лет. Доля российского оборудования в сетевой инфраструктуре будет планомерно расти и проникать в новые сегменты. Однако перехода к моновендорной модели в ближайшие годы не произойдет — предстоит длительная интеграция существующих и новых решений. В этих условиях ключевой задачей становится управляемая эксплуатация гибридным ИТ-ландшафтом на всем его жизненном цикле — от поддержки до модернизации.



