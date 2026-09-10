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«К2Тех» открыл доступ к собственной методологии оценки управления ИТ

«К2Тех» адаптировал часть подхода, применяемого в консалтинговых проектах, для самостоятельной онлайн-оценки зрелости управления ИТ. Тест занимает около 15 мин, включает восемь блоков и позволяет ИТ-руководителям получить сводную оценку и определить приоритеты развития. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Ужесточение регулирования, рост стоимости оборудования и развитие ИИ-проектов меняют требования к управлению ИТ. Бизнесу недостаточно стабильной работы сервисов: он ожидает прозрачных инвестиций, контролируемых рисков и измеримого влияния ИТ на финансовые и операционные результаты. По оценке экспертов «К2Тех», в 2027 г. компаниям придется еще точнее направлять ресурсы на инициативы, связанные с бизнес-приоритетами и устойчивостью организации.

В такой ситуации руководителям важно понимать, насколько управление ИТ соответствует новым задачам бизнеса, чтобы видеть зоны роста, сопоставлять их с приоритетами компании и выбирать, какие изменения запускать в первую очередь. В основу онлайн-теста легла собственная методология «К2Тех», сформированная на опыте более чем 500 консалтинговых проектов.

Тест позволяет за 15 мин получить первичный срез и понять, какие области требуют более глубокого изучения в рамках детального аудита. Он включает вопросы для самостоятельной оценки по восьми блокам: эффективность ИТ, стратегия, корпоративная архитектура, процессы и организационная структура, инвестиции, персонал, качество услуг и ИТ-риски. После этого пользователь получает общий уровень зрелости управления ИТ и отдельные баллы по каждому направлению.

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Полученная оценка может стать основой для диалога между ИТ и бизнесом. Она помогает перевести технические инициативы в понятные руководству показатели, подготовить аргументы для обоснования ИТ-бюджета и необходимых изменений, а также не распылять ресурсы на десятки параллельных преобразований.

«Во многих компаниях ИТ-процессы уже выстроены, но решения по стратегии, архитектуре, инвестициям и рискам по-прежнему принимаются в разных контурах. В результате даже технически обоснованные инициативы не приносят ожидаемого эффекта. Экспресс-оценка помогает выявить такие разрывы до того, как они приведут к лишним затратам, росту рисков или ограничениям для развития цифровых сервисов. Ее результаты также дают основу для диалога между ИТ и бизнесом и помогают определить вопросы, требующие детальной проработки», — сказал руководитель практики технологического консалтинга «К2Тех» Сергей Верченов.

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