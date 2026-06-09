«К2Тех» и «Аквариус» расширяют сотрудничество в области ИТ-инфраструктуры для корпоративного рынка

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон совместно развивать инфраструктурные проекты для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«К2Тех» и «Аквариус» планируют масштабировать сотрудничество в проектах по модернизации ИТ-инфраструктуры российских компаний, которым необходимо наращивать вычислительные мощности под растущие бизнес-потребности и задачи искусственного интеллекта, а также закладывать основу для развития корпоративного ИТ-ландшафта на отечественном стеке решений.

«Сегодня ИТ-инфраструктура важна не только для обеспечения высокой производительности, бесперебойности и надежности, но и как база для дальнейшего внедрения инновационных технологий, в том числе ИИ. В условиях ограниченного ИТ-бюджета компаниям особенно важно понимать, что внедряемые решения действительно готовы к промышленной эксплуатации и способны приносить бизнес-эффекты. Партнерство "К2Тех" с "Аквариусом" станет ответом на потребности заказчиков и позволит выстраивать и развивать устойчивую инфраструктуру на базе отечественных решений, протестированных в лаборатории "К2Тех"», – сказал заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Объединение технологической базы "Аквариуса" с проектной и интеграционной компетенцией "К2Тех" позволит предлагать рынку готовые, сбалансированные и проверенные на практике конфигурации ИТ-инфраструктуры, построенные на новейшей архитектуре и объединяющие передовые технологии мирового уровня, что особенно востребовано для ресурсоемких и высоконагруженных сценариев», – сказал член правления, коммерческий директор ГК «Аквариус» Аркадий Соколов.

Компании планируют обмениваться экспертизой, участвовать в совместных проектах и развивать применение инфраструктурных решений различного масштаба. Для российского рынка это означает расширение линейки отечественного оборудования и появление более зрелых сценариев его внедрения в сложных ИТ-средах.